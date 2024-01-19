Блокування румунського кордону — на одному пункті пропуску відновлено рух

Автомобілі на кордоні. Фото: twitter.com/Straz_Graniczna

На пункті пропуску "Вікову де Сус" — "Красноїльськ" 19 січня румунська сторона припинила блокування кордону. Пропуск усіх транспортних засобів здійснюється в звичайному режимі.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

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Сьогодні, 19 січня, румунська сторона зняла блокаду з пункту пропуску "Вікову де Сус" — "Красноїльськ". Наразі пропуск усіх транспортних засобів здійснюється в звичайному режимі.

"Від прикордонної поліції Румунії отримано інформацію про припинення блокування руху вантажних автомобілів перед пунктом пропуску "Вікову де Сус", що навпроти українського пункту пропуску "Красноїльськ", — йдеться у повідомленні.

Крім того, прикордонники нагадали, що в пункті пропуску "Красноїльськ" перетнути державний кордон України з Румунією можна тільки порожнім вантажним транспортним засобам.

Повідомлення Держприкордонслужби. Фото: скриншот

Зазначимо, 18 січня речник Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів, що румунські фермери продовжують частково блокувати рух вантажівок поблизу декількох пунктів перетину на кордоні з Україною. Зокрема, йдеться про такі напрямки, як "Порубне" та "Красноїльськ".

Демченко додав, що блокування руху почалося з суботи, 13 січня. Спочатку воно тривало вдень та ввечері, проте наразі вже це відбувається в цілодобовому режимі.

Нагадаємо, що польські перевізники завершили блокаду кордону з Україною перед двома пунктами перепустки. Йдеться про "Краківець" та "Рава-Руську". Також відновлено рух на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

Додамо, блокування кордону завдало серйозної шкоди українській економіці. Лише у листопаді бюджет недоотримав 160 мільйонів доларів.