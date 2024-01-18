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Чи є блокування руху на кордоні з Румунією та Польщею — відповідь ДПСУ

18 січня 2024 12:55
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Чи є блокування руху на кордоні з Румунією та Польщею — відповідь ДПСУ
Речник Держприкордонслужби" Андрій Демченко. Фото: Укрінформ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Румунії фермери продовжують частково блокувати рух вантажівок поблизу декількох пунктів перетину на кордоні з Україною. Зокрема, йдеться про такі напрямки, як "Порубне" та "Красноїльськ".

Про це заявив в ефірі "Ми-Україна" речник Держприкордонслужби" Андрій Демченко.

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Ситуація на кордоні з Румунією

За його словами, наразі обмеження руху за цими пунктами пропуску триває 24/7. 

"Між цими пунктами пропуску є відмінність: якщо по напрямку "Порубного" можуть слідувати вантажівки, які перевозять вантажі, то по напрямку КПП "Красноїльск" — тільки фури, які їдуть порожніми. На жаль, пропускна спроможність через діючі КПП на території Румунії значно знизилася, фактично одиниці вантажних транспортних засобів зараз перетинають кордон", — зазначив він.

Демченко додав, що блокування руху почалося з суботи, 13 січня. Спочатку воно тривало вдень та ввечері, проте наразі вже це відбувається в цілодобовому режимі. 

Речник наголосив, що румунська сторона в обох напрямках обмежує рух вантажівок для перетину кордону. 

Зазначається, що пасажирський транспорт їздить у вільному режимі, легкові автомобілі та автобуси нині теж не мають обмежень. Проте було лише декілька годин в неділю, коли рух було заблоковано і для цих категорій. Ймовірною причиною стала конфліктна ситуація з учасниками мітингу поблизу "Порубного". 

Яка ситуація на пунктах пропуску на кордоні з Польщею

Демченко зауважив, що на кордоні з Польщею щодо перетину вантажівок немає жодних перешкод. 

"Ситуація вирішена. Всі напрямки, які блокувались вже розблоковані. 6 грудня був розблокований напрямок КПП "Шегині", днями також розблокували три інші напрямки — "Рава-Руська", "Краківець" та "Ягодин". Зараз рух доволі інтенсивний", — запевнив речник. 

Нагадаємо, блокування кордону завдало серйозної шкоди українській економіці. Лише у листопаді бюджет недоотримав 160 мільйонів доларів.

Польща
кордон
Румунія
прикордонники
ДПСУ

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