Як працюють українські КПП на кордоні з Польщею — відповідь ДПСУ

Вантажівка перетинає кордон. Фото: скриншот

В Держприкордонслужбі України заявили, що станом на сьогодні всі пункти пропуску на кордоні з Польщею відновили свою роботу в штатному режимі. Страйк польських водіїв припинився.

Про це йдеться у повідомленні від пресслужби ДПСУ.

Читайте також:

Рух на кордоні з Польщею працює в штатному режимі

За словами самих прикордонників, вантажівки з польського боку потяглися відучора.

"Вчора ми отримали інформацію від польських колег, що рух вантажних автомобілів на українсько-польському кордоні повністю відновлено по всьому кордону. Зараз жодного обмеження у руху транспорту немає", — сказав начальник відділення ІПС "Рава-Руська" Іван Головченко.

Зазначається, що прикордонники за добу оформили 2550 вантажівок після розблокування КПП "Ягодин — Дорогуськ", "Краківець — Корчова" та "Рава-Руська — Гребенне".

"Рух вантажних автомобілів значно збільшився, тобто якщо під час блокування було дві-чотири вантажівки за годину, то зараз стабільно 11-15. Черга зараз переважно з польського боку, і становить близько 300 вантажних автомобілів", — додає Головченко.

Нагадаємо, що раніше польські перевізники припинили акцію протесту, яка розпочалася у листопаді та включала блокаду руху вантажівок. Так, відновлено рух на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ".

Перед цим страйкарі завершили блокування кордону з Україною перед двома пунктами пропуску. Йдеться про "Краківець" та "Рава-Руську".