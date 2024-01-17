Как работают украинские КПП на границе с Польшей — ответ ГПСУ

Грузовик пересекает границу. Фото: скриншот

В Госпогранслужбе Украины заявили, что на сегодняшний день все пункты пропуска на границе с Польшей возобновили свою работу в штатном режиме. Забастовка польских водителей прекратилась.

Об этом говорится в сообщении от пресс-службы ГПСУ.

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По словам самих пограничников, грузовики с польской стороны потянулись со вчерашнего дня.

"Вчера мы получили информацию от польских коллег, что движение грузовых автомобилей на украинско-польской границе полностью восстановлено по всей границе. Сейчас никакого ограничения в движении транспорта нет", — сказал начальник отделения ИПС "Рава-Русская" Иван Головченко.

Отмечается, что пограничники за сутки оформили 2550 грузовиков после разблокировки КПП "Ягодин — Дорогуск", "Краковец — Корчова" и "Рава-Русская — Гребенне".

"Движение грузовых автомобилей значительно увеличилось, то есть если во время блокирования было два-четыре грузовика в час, то сейчас стабильно 11-15. Очередь сейчас преимущественно с польской стороны и составляет около 300 грузовых автомобилей", — добавляет Головченко.

Напомним, ранее польские перевозчики прекратили акцию протеста, которая началась в ноябре и включала блокаду движения грузовиков. Так, возобновлено движение на пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск".

Перед этим бастующие завершили блокирование границы с Украиной перед двумя пунктами пропуска. Речь идет о "Краковце" и "Рава-Русской".