Есть ли блокировка движения на границе с Румынией и Польшей — ответ ГПСУ

Спикер Госпогранслужбы" Андрей Демченко. Фото: Укринформ

В Румынии фермеры продолжают частично блокировать движение грузовиков вблизи нескольких пунктов пересечения на границе с Украиной. В частности, речь идет о таких направлениях, как "Порубное" и "Красноильск".

Об этом заявил в эфире "Мы-Украина" спикер Госпогранслужбы" Андрей Демченко.

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По его словам, в настоящее время ограничение движения по этим пунктам пропуска продолжается 24/7.

"Между этими пунктами пропуска есть отличие: если по направлению "Порубного" могут следовать грузовики, которые перевозят грузы, то по направлению КПП "Красноильск" — только фуры, которые едут пустыми. К сожалению, пропускная способность через действующие КПП на территории Румынии значительно снизилась, фактически единицы грузовых транспортных средств сейчас пересекают границу", — отметил он.

Демченко добавил, что блокировка движения началась с субботы, 13 января. Сначала она длилась днем и вечером, однако это уже происходит в круглосуточном режиме.

Спикер подчеркнул, что румынская сторона в обоих направлениях ограничивает движение грузовиков для пересечения границы.

Отмечается, что пассажирский транспорт ездит в свободном режиме, легковые автомобили и автобусы сейчас тоже не имеют ограничений. Однако было всего несколько часов в воскресенье, когда движение было заблокировано и для этих категорий. Вероятной причиной стала конфликтная ситуация с митингующими вблизи "Порубного".

Какая ситуация на пунктах пропуска на границе с Польшей

Демченко отметил, что на границе с Польшей по пересечению грузовиков нет никаких препятствий.

"Ситуация решена. Все направления, которые блокировались уже разблокированы. 6 декабря было разблокировано направление КПП "Шегини", на днях также разблокировали три других направления — "Рава-Русская", "Краковец" и "Ягодин". Сейчас движение достаточно интенсивное", — заверил спикер.

Напомним, блокировка границы нанесла серьезный ущерб украинской экономике. Только в ноябре бюджет недополучил 160 миллионов долларов.