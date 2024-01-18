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Стало відомо, скільки коштів недоотримав бюджет України через блокаду кордонів

18 січня 2024 10:44
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Стало відомо, скільки коштів недоотримав бюджет України через блокаду кордонів
Вантажівки на кордоні. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Блокування кордону завдало серйозної шкоди українській економіці. Лише у листопаді бюджет недоотримав 160 мільйонів доларів.

Про це повідомив член комітету з питань фінансів та митної політики Олексій Леонов в ефірі телемарафону

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За словами Леонова, блокування кордону польськими перевізниками завдає серйозної шкоди економіці, бізнесу, експорту. Лише у листопаді бюджет недоотримав 160 мільйонів доларів.

"Це завдає серйозної шкоди економіці. Також це завдає проблем експорту, бізнесу, адже не всі можуть виконати контракти, які йдуть з європейськими підприємствами. Тому сьогодні відкриття додаткових пунктів пропуску, особливо з суміжним контролем, це є одним з пріоритетів Державної митної служби на найближчий час", — зазначив він. 

Нагадаємо, що польські перевізники завершили блокаду кордону з Україною перед двома пунктами перепустки. Йдеться про "Краківець" та "Рава-Руську". Також відновлено рух на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

Водночас міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак пообіцяв, що вже до 1 березня постарається виконати вимоги фермерів. А ситуація з чергами фур на польсько-українському кордоні нормалізується вже за кілька днів.

держбюджет
Польща
кордон
Україна
вантажівки

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