Стало відомо, скільки коштів недоотримав бюджет України через блокаду кордонів

Вантажівки на кордоні. Фото: REUTERS

Блокування кордону завдало серйозної шкоди українській економіці. Лише у листопаді бюджет недоотримав 160 мільйонів доларів.

Про це повідомив член комітету з питань фінансів та митної політики Олексій Леонов в ефірі телемарафону.

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За словами Леонова, блокування кордону польськими перевізниками завдає серйозної шкоди економіці, бізнесу, експорту. Лише у листопаді бюджет недоотримав 160 мільйонів доларів.

"Це завдає серйозної шкоди економіці. Також це завдає проблем експорту, бізнесу, адже не всі можуть виконати контракти, які йдуть з європейськими підприємствами. Тому сьогодні відкриття додаткових пунктів пропуску, особливо з суміжним контролем, це є одним з пріоритетів Державної митної служби на найближчий час", — зазначив він.

Нагадаємо, що польські перевізники завершили блокаду кордону з Україною перед двома пунктами перепустки. Йдеться про "Краківець" та "Рава-Руську". Також відновлено рух на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

Водночас міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак пообіцяв, що вже до 1 березня постарається виконати вимоги фермерів. А ситуація з чергами фур на польсько-українському кордоні нормалізується вже за кілька днів.