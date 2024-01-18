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Стало известно, сколько средств недополучил бюджет Украины из-за блокады границ

18 января 2024 10:44
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Стало известно, сколько средств недополучил бюджет Украины из-за блокады границ
Грузовики на границе. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Блокировка границы нанесла серьезный ущерб украинской экономике. Только в ноябре бюджет недополучил 160 миллионов долларов.

Об этом сообщил член комитета по вопросам финансов и таможенной политики Алексей Леонов в эфире телемарафона.

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По словам Леонова, блокирование границы польскими перевозчиками наносит серьезный ущерб экономике, бизнесу, экспорту. Только в ноябре бюджет недополучил 160 миллионов долларов.

"Это наносит серьезный ущерб экономике. Также это наносит проблемы экспорту, бизнесу, ведь не все могут выполнить контракты, которые идут с европейскими предприятиями. Поэтому сегодня открытие дополнительных пунктов пропуска, особенно со смежным контролем, это один из приоритетов Государственной таможенной службы на ближайший время", — отметил он.

Напомним, что польские перевозчики завершили блокаду границы с Украиной перед двумя пунктами пропуска. Речь идет о "Краковец" и "Рава-Русская". Также возобновлено движение на пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск".

В то же время, министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак пообещал, что уже к 1 марта постарается выполнить требования фермеров. А ситуация с очередями фур на польско-украинской границе нормализуется уже через несколько дней.

госбюджет
Польша
граница
Украина
грузовики

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