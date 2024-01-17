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У Польщі пообіцяли вирішити проблему з чергами українських вантажівок на кордоні

17 січня 2024 14:41
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Польщі пообіцяли вирішити проблему з чергами українських вантажівок на кордоні
Черги вантажівок на кордоні. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак пообіцяв, що вже до 1 березня постарається виконати вимоги фермерів. А ситуація з чергами фур на польсько-українському кордоні нормалізується вже за кілька днів.

Про це Даріуш Клімчак повідомив в ефірі радіо RMF

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Клімчак розповів, що вже за декілька днів ситуація з вантажівками на польсько-українському кордоні має нормалізуватися, а черги зникнути. Як відомо, у вівторок угода між урядом і перевізниками призвела до призупинення акції протесту на трьох пунктах пропуску на кордоні з Україною до 1 березня: Корчова, Гребенне та Дорогуськ. 

"За попередніми оцінками, це має статися максимально впродовж кількох днів, тоді ситуація має повернутися до нормального рівня", — заявив він. 

Крім того, він наголосив, що вже до 1 березня він постарається виконати вимоги польських перевізників. 

"Вчора, відразу після підписання угоди, я зв'язався з віцепрем'єр-міністром українського уряду і представив п'ять пунктів, які я вже обговорив з українською стороною. Я також наголосив у розмові з Олександром Кубраковим, що від стану виконання українською стороною вимог мітингувальників залежить, чи призупинять вони акцію протесту 1 березня, чи її призупинять далі", — повідомив міністр інфраструктури. 

Клімчак зауважив, що українська сторона пішла назустріч у питанні скасування е-черги для порожніх фур на польській реєстрації, які повертаються з України, а також продовження терміну перебування в Україні польських вантажівок з 20 до 60 днів.

Нагадаємо, що польські перевізники завершили блокаду кордону з Україною перед двома пунктами перепустки. Йдеться про "Краківець" та "Рава-Руську". 

Також відновлено рух на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

Польща
мітинг
кордон
вантажівки
фермери
водії

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