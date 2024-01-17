У Польщі пообіцяли вирішити проблему з чергами українських вантажівок на кордоні

Черги вантажівок на кордоні. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki

Міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак пообіцяв, що вже до 1 березня постарається виконати вимоги фермерів. А ситуація з чергами фур на польсько-українському кордоні нормалізується вже за кілька днів.

Про це Даріуш Клімчак повідомив в ефірі радіо RMF.

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Клімчак розповів, що вже за декілька днів ситуація з вантажівками на польсько-українському кордоні має нормалізуватися, а черги зникнути. Як відомо, у вівторок угода між урядом і перевізниками призвела до призупинення акції протесту на трьох пунктах пропуску на кордоні з Україною до 1 березня: Корчова, Гребенне та Дорогуськ.

"За попередніми оцінками, це має статися максимально впродовж кількох днів, тоді ситуація має повернутися до нормального рівня", — заявив він.

Крім того, він наголосив, що вже до 1 березня він постарається виконати вимоги польських перевізників.

"Вчора, відразу після підписання угоди, я зв'язався з віцепрем'єр-міністром українського уряду і представив п'ять пунктів, які я вже обговорив з українською стороною. Я також наголосив у розмові з Олександром Кубраковим, що від стану виконання українською стороною вимог мітингувальників залежить, чи призупинять вони акцію протесту 1 березня, чи її призупинять далі", — повідомив міністр інфраструктури.

Клімчак зауважив, що українська сторона пішла назустріч у питанні скасування е-черги для порожніх фур на польській реєстрації, які повертаються з України, а також продовження терміну перебування в Україні польських вантажівок з 20 до 60 днів.

Нагадаємо, що польські перевізники завершили блокаду кордону з Україною перед двома пунктами перепустки. Йдеться про "Краківець" та "Рава-Руську".

Також відновлено рух на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".