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В Польше пообещали решить проблему с очередями украинских грузовиков на границе

17 января 2024 14:41
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Польше пообещали решить проблему с очередями украинских грузовиков на границе
Очереди грузовиков на границе. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак пообещал, что уже к 1 марта постарается выполнить требования фермеров. А ситуация с очередями фур на польско-украинской границе нормализуется уже через несколько дней.

Об этом Дариуш Климчак сообщил в эфире радио RMF.

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Климчак рассказал, что уже через несколько дней ситуация с грузовиками на польско-украинской границе должна нормализоваться, а очереди исчезнуть. Как известно, во вторник соглашение между правительством и перевозчиками привело к приостановке акции протеста на трех пунктах пропуска на границе с Украиной до 1 марта: Корчева, Гребенно и Дорогуск.

"По предварительным оценкам, это должно произойти максимально в течение нескольких дней, тогда ситуация должна вернуться к нормальному уровню", — заявил он.

Кроме того, он отметил, что уже к 1 марта он попытается выполнить требования польских перевозчиков.

"Вчера, сразу после подписания соглашения, я связался с вице-премьер-министром украинского правительства и представил пять пунктов, которые я уже обсудил с украинской стороной. Я также подчеркнул в разговоре с Александром Кубраковым, что от состояния исполнения украинской стороной требований митингующих зависит, приостановят ли они акцию протеста 1 марта или ее приостановят дальше", — сообщил министр инфраструктуры.

Климчак отметил, что украинская сторона пошла навстречу в вопросе отмены е-очереди для пустых фур на польской регистрации, которые возвращаются из Украины, а также продления срока пребывания в Украине польских грузовиков с 20 до 60 дней.

Напомним, что польские перевозчики завершили блокаду границы с Украиной перед двумя пунктами пропуска. Речь идет о "Краковце" и "Рава-Русской".

Также возобновлено движение на пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск".

Польша
митинг
граница
грузовики
фермеры
водители

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