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Блокада границы с Польшей — стали ли протестующие пропускать грузовики

19 февраля 2024 17:06
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Илья Рябинин
редактор
Блокада границы с Польшей — стали ли протестующие пропускать грузовики
Заблокированные грузовики на границе с Польшей. Фото: Darek Delmanowicz/PAP
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Польские аграрии продолжают забастовку на шести пунктах пропуска границ Украины и Польши. Заблокированными остаются 2900 грузовиков, однако митингующие стали постепенно пропускать транспортные средства.

Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко во время брифинга в Медиацентре Украина в понедельник, 19 февраля.

Польские аграрии стали понемногу пропускать фуры

Демченко отметил, что более или менее интенсивное движение можно наблюдать на КПП "Краковец", тогда как на КПП "Шегини" ситуация все еще напряженная. В то же время, польские аграрии стали понемногу пропускать заблокированные грузовые автомобили.

"Сегодня ночью, по информации, которую мы получили от польских коллег, изменилась ситуация, польские фермеры сообщили, что они будут пропускать по несколько грузовых транспортных средств в сторону Украины. Поэтому движение несколько пошло, но, конечно, это не те показатели, не то количество грузовых транспортных средств, которые хотелось бы, чтобы пересекали границу", — добавил спикер.

Ситуация на границе с Польшей — последние новости

Как известно, с 9 февраля польские фермеры возобновили протесты на границе с Украиной. А с 20 февраля они заблокируют все пограничные переходы между Польшей и Украиной. Также блокада коснется подъездных путей к железнодорожным перевалочным станциям и морским портам.

Напомним, ранее польский политолог и журналист Марек Сиерант заявил, что блокада границы будет иметь негативные последствия для самой Польши из-за наличия политического аспекта от партии "Конфедерация".

В то же время, в Еврокомиссии через блокаду границы пройдет встреча координационной платформы по вопросам экспорта и транзита украинской агропродукции.

Польша
граница
КПП
Украина
забастовка
грузовики
ГПСУ

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