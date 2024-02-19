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Блокада кордону з Польщею — чи стали протестувальники пропускати вантажівки

19 лютого 2024 17:06
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Ілля Рябінін
редактор
Блокада кордону з Польщею — чи стали протестувальники пропускати вантажівки
Заблоковані вантажівки на кордоні з Польщею. Фото: Darek Delmanowicz /PAP
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Польські аграрії продовжують страйк на шести пунктах пропуску кордону України та Польщі. Заблокованими лишаються 2900 вантажівок, проте мітингарі стали потроху пропускати транспортні засоби.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко під час брифінгу в Медіацентрі Україна в понеділок, 19 лютого.

Польські аграрії стали потроху пропускати фури

Демченко зауважив, що більш-менш інтенсивний рух можна спостерігати на КПП "Краківець", тоді як на КПП "Шегині" ситуація досі напружена. Водночас польські аграрії стали потроху пропускати заблоковані вантажні автомобілі.

"Сьогодні вночі, за інформацією, яку ми отримали від польських колег, дещо змінилася ситуація, польські фермери повідомили, що вони пропускатимуть по кілька вантажних транспортних засобів в бік України. Тому рух дещо пішов, але, звісно, це не ті показники, не та кількість вантажних транспортних засобів, які хотілося б, щоб перетинали кордон", — додав спікер.

Ситуація на кордоні з Польщею — останні новини

Як відомо, з 9 лютого польські фермери поновили протести на кордоні з Україною. А з 20 лютого вони заблокують всі прикордонні переходи між Польщею і Україною. Також блокада торкнеться під'їзних шляхів до залізничних перевалочних станцій і морських портів.

Нагадаємо, раніше польський політолог і журналіст Марек Сієрант заявив, що блокада кордону матиме негативні наслідки для самої ж Польщі через наявність політичного аспекту від партії "Конфедерація". 

Водночас у Єврокомісії через блокаду кордону пройде зустріч координаційної платформи з питань експорту і транзиту української агропродукції.

Польща
кордон
КПП
Україна
страйк
вантажівки
ДПСУ

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