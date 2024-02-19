Блокування поляками кордону з Україною — в ЄС пройде засідання коордради

Блокада на кордоні. Ілюстративне фото: AFP

Європейська комісія проведе зустріч координаційної платформи з питань експорту і транзиту української агропродукції. Причиною для зібрання стала блокада польськими фермерами кордону з Україною.

Про це заявив речник Єврокомісії Олоф Гілл, пише УП в понеділок, 19 лютого.

Блокада українського кордону

"Контакти продовжуються між Єврокомісією та всіма країнами-членами, кого це торкнулося. Ми вважаємо, що правильний форум для пошуку середньострокових та довгострокових рішень — це координаційна група ЄС, яка збереться завтра", — сказав Гілл.

Він зауважив, що мирні демонстрації є базовими правами в ЄС, однак "насильству немає місця, і національна влада відповідає за забезпечення порядку".

За словами представника Єврокомісії, необхідно, аби національні органи влади захищали пасажирські та вантажні перевезення, які є важливими для належного функціонування ланцюгів постачання та внутрішнього ринку ЄС.

Зазначимо, що польські фермери блокують шість пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Нагадаємо, станом на ранок 19 лютого на пунктах пропуску через блокаду польськими фермерами в чергах стоять понад 2900 вантажівок.

За словами голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, Україна може втратити понад декілька мільярдів гривень через блокаду польського кордону.