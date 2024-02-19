Блокирование поляками границы с Украиной — в ЕС пройдет заседание коордсовета

Блокада на границе. Иллюстративное фото: AFP

Европейская комиссия проведет встречу координационной платформы по экспорту и транзиту украинской агропродукции. Причиной собрания стала блокада польскими фермерами границы с Украиной.

Об этом заявил спикер Еврокомиссии Олоф Гилл, пишет УП в понедельник, 19 февраля.

Блокада украинской границы

"Контакты продолжаются между Еврокомиссией и всеми странами-членами, кого это коснулось. Мы считаем, что правильный форум для поиска среднесрочных и долгосрочных решений — это координационная группа ЕС, которая соберется завтра", — сказал Гилл.

Он отметил, что мирные демонстрации являются базовыми правами в ЕС, однако "насилию нет места, и национальная власть отвечает за обеспечение порядка".

По словам представителя Еврокомиссии, необходимо, чтобы национальные органы власти защищали пассажирские и грузовые перевозки, которые важны для надлежащего функционирования цепей поставок и внутреннего рынка ЕС.

Отметим, что польские фермеры блокируют шесть пунктов пропуска на границе с Украиной.

Напомним, по состоянию на утро 19 февраля на пунктах пропуска через блокаду польскими фермерами в очередях стоят более 2900 грузовиков.

По словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, Украина может потерять более нескольких миллиардов гривен из-за блокады польской границы.