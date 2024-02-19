Блокада границы — в Укрзализныце рассказали, работает ли соединение с Польшей
По состоянию на понедельник, 19 февраля, железнодорожное сообщение с Польшей осуществляется в штатном режиме. Пассажирские и грузовые поезда курсируют без затруднений.
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
Железнодорожное сообщение между Польшей и Украиной
Укрзализныця внимательно следит за ситуацией на границе с Польшей и осуществляет взаимодействие с пограничниками, а также с посольствами, Министерством развития громад, территорий и инфраструктуры и Министерством иностранных дел.
"Укрзализныця подчеркивает недопустимость блокирования движения железнодорожного транспорта. Считаем подобные действия протестующих возмутительными, учитывая историю партнерских и экономических отношений между нашими странами. Кроме того, такие действия негативно влияют на обеспечение обороноспособности Украины и безопасность границ ЕС от российского агрессора", — говорится в сообщении.
В Укрзализныце отметили, что 18 февраля польские протестующие заблокировали движение пассажирского поезда №119 Киев — Хелм, в котором находились 260 пассажиров. Многие люди имели дальнейшие пересадки и перелеты. После вмешательства полиции и железнодорожников поезд был разблокирован, он продолжил движение.
Напомним, что 20 февраля польские фермеры планируют полностью заблокировать все пункты пропуска на польско-украинской границе.
Накануне польские крестьяне на границе с Украиной начали блокировать проезд пассажирских автобусов. Ранее они пытались перекрыть железнодорожные пути на станции "Дорогуск".
Вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков провел срочные переговоры с главой Бюро нацбезопасности Польши Яцеком Северой о недопустимости блокады границы, в частности, пассажирского транспорта.
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