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Блокада границы — в Укрзализныце рассказали, работает ли соединение с Польшей

19 февраля 2024 14:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Блокада границы — в Укрзализныце рассказали, работает ли соединение с Польшей
Люди возле поезда. Фото: Укрзализныця
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

По состоянию на понедельник, 19 февраля, железнодорожное сообщение с Польшей осуществляется в штатном режиме. Пассажирские и грузовые поезда курсируют без затруднений.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Железнодорожное сообщение между Польшей и Украиной

Укрзализныця внимательно следит за ситуацией на границе с Польшей и осуществляет взаимодействие с пограничниками, а также с посольствами, Министерством развития громад, территорий и инфраструктуры и Министерством иностранных дел.

"Укрзализныця подчеркивает недопустимость блокирования движения железнодорожного транспорта. Считаем подобные действия протестующих возмутительными, учитывая историю партнерских и экономических отношений между нашими странами. Кроме того, такие действия негативно влияют на обеспечение обороноспособности Украины и безопасность границ ЕС от российского агрессора", — говорится в сообщении.

В Укрзализныце отметили, что 18 февраля польские протестующие заблокировали движение пассажирского поезда №119 Киев — Хелм, в котором находились 260 пассажиров. Многие люди имели дальнейшие пересадки и перелеты. После вмешательства полиции и железнодорожников поезд был разблокирован, он продолжил движение.

Напомним, что 20 февраля польские фермеры планируют полностью заблокировать все пункты пропуска на польско-украинской границе.

Накануне польские крестьяне на границе с Украиной начали блокировать проезд пассажирских автобусов. Ранее они пытались перекрыть железнодорожные пути на станции "Дорогуск".

Вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков провел срочные переговоры с главой Бюро нацбезопасности Польши Яцеком Северой о недопустимости блокады границы, в частности, пассажирского транспорта.

Польша
граница
Укрзализныця
Украина
поезда

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