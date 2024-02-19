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Блокування транспорту на кордоні — Україна попередила Польщу про наслідки

19 лютого 2024 10:55
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Блокування транспорту на кордоні — Україна попередила Польщу про наслідки
Автомобілі на кордоні. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki/File Photo/File Photo
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Віцепрем'єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков провів термінові перемовини з головою Бюро нацбезпеки Польщі Яцеком Сєвєрой щодо неприпустимості блокади кордону, зокрема, пасажирського транспорту.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України в понеділок, 19 лютого.

У соціальних мережах шириться відео, в якому натовп польських протестувальників блокував проїзд автобусів з пасажирами.

Міністр провів термінові перемовини з Яцеком Сєвєрой, головою Бюро національної безпеки Польщі, щодо неприпустимості блокади кордону, зокрема, пасажирського транспорту.

"Блокування кордону — це пряма загроза безпеці країни, що обороняється. Подібні дії негативно впливають на наше протистояння спільному ворогу на ім’я Росія", — наголосив міністр.

Жінки та діти, що шукали прихистку від війни і в силу різних причин повертаються додому, не можуть ставати заручниками бізнес-інтересів, зазначив український міністр.

За його словами, подібні акції та приклади негуманного ставлення до українців на кордоні ЄС можуть бути використані російськими спецслужбами для розбурювання конфлікту.

"Ми очікуємо на конкретні дії польських колег щодо недопущення таких ситуацій та вирішення проблеми загалом", наголосив Кубраков.

Раніше ми повідомляли, що польські селяни на кордоні з Україною почали блокувати проїзд пасажирських автобусів.

Станом на ранок 19 лютого черги на кордоні України зафіксували на кількох контрольно-пропускних пунктах.

Польща
кордон
Україна
вантажівки
блокада

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