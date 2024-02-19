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Блокировка транспорта на границе — Украина предупредила Польшу о последствиях

19 февраля 2024 10:55
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Блокировка транспорта на границе — Украина предупредила Польшу о последствиях
Автомобили на границе. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki/File Photo/File Photo
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков провел срочные переговоры с главой Бюро нацбезопасности Польши Яцеком Северой по поводу недопустимости блокады границы, в частности, пассажирского транспорта.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины в понедельник, 19 февраля.

В социальных сетях распространяется видео, в котором толпа польских протестующих блокировала проезд автобусов с пассажирами.

Министр провел срочные переговоры с Яцеком Северой, главой Бюро национальной безопасности Польши, по поводу недопустимости блокады границы, в частности, пассажирского транспорта.

"Блокировка границы — это прямая угроза безопасности обороняющейся страны. Подобные действия негативно влияют на наше противостояние общему врагу по имени Россия", — подчеркнул министр.

Женщины и дети, которые искали убежища от войны и по разным причинам возвращаются домой, не могут становиться заложниками бизнес-интересов, отметил украинский министр.

По его словам, подобные акции и примеры негуманного отношения к украинцам на границе ЕС могут использоваться российскими спецслужбами для разрушения конфликта.

"Мы ожидаем конкретные действия польских коллег по недопущению таких ситуаций и решению проблемы в целом", — подчеркнул Кубраков.

Ранее сообщалось, что польские крестьяне на границе с Украиной начали блокировать проезд пассажирских автобусов.

На утро 19 февраля очереди на границе Украины зафиксировали на нескольких контрольно-пропускных пунктах.

Польша
граница
Украина
грузовики
блокада

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