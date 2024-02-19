Повна блокада кордону з Україною — прикордонники відреагували на намір поляків

Протест поляків на кордоні. Фото: Jakub Orzechowski/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко прокоментував наміри польських фермерів повністю заблокувати кордон з Україною. За його словами, наразі прикордонники не мають інформації про повну блокаду.

Про це Андрій Демченко сказав в ефірі телемарафону.

Повна блокада польсько-українського кордону

Станом на сьогодні заблокованими залишаються шість з дев'яти пунктів пропуску.

"Від польських прикордонників ми не отримували інформацію про те, що будуть заблоковані й інші напрямки. Але треба зважати, що на кордоні з Польщею функціонує дев'ять напрямків, шість з яких на даний момент є заблокованими або де рух значно ускладнено для вантажних транспортних засобів. При тому, що серед цих шести — чотири є найбільшими пунктами пропуску, через які можуть перетинати кордон вантажівки вагою понад 7,5 тонни", — розповів Демченко.

За його словами, три напрямки, які залишаються, мають свої особливості.

Спікер зазначив, що на деяких маршрутах можуть відбуватися перетини кордону порожніми вантажними транспортними засобами вагою понад 7,5 тонни, тоді як на інших напрямках передбачено рух меншими вантажівками в обох напрямках.

Нагадаємо, 20 лютого польські фермери планують повністю заблокувати усі пункти пропуску на польсько-українському кордоні.

Напередодні польські селяни на кордоні з Україною почали блокувати проїзд пасажирських автобусів. Раніше вони намагалися перекрити залізничну колію на станції "Дорогуськ".

Віцепрем'єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков провів термінові перемовини з головою Бюро нацбезпеки Польщі Яцеком Сєвєрой щодо неприпустимості блокади кордону, зокрема, пасажирського транспорту.