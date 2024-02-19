Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Повна блокада кордону з Україною — прикордонники відреагували на намір поляків arrow

Повна блокада кордону з Україною — прикордонники відреагували на намір поляків

19 лютого 2024 12:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Повна блокада кордону з Україною — прикордонники відреагували на намір поляків
Протест поляків на кордоні. Фото: Jakub Orzechowski/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко прокоментував наміри польських фермерів повністю заблокувати кордон з Україною. За його словами, наразі прикордонники не мають інформації про повну блокаду. 

Про це Андрій Демченко сказав в ефірі телемарафону.

Повна блокада польсько-українського кордону

Станом на сьогодні заблокованими залишаються шість з дев'яти пунктів пропуску.

"Від польських прикордонників ми не отримували інформацію про те, що будуть заблоковані й інші напрямки. Але треба зважати, що на кордоні з Польщею функціонує дев'ять напрямків, шість з яких на даний момент є заблокованими або де рух значно ускладнено для вантажних транспортних засобів. При тому, що серед цих шести — чотири є найбільшими пунктами пропуску, через які можуть перетинати кордон вантажівки вагою понад 7,5 тонни", — розповів Демченко.

За його словами, три напрямки, які залишаються, мають свої особливості.

Спікер зазначив, що на деяких маршрутах можуть відбуватися перетини кордону порожніми вантажними транспортними засобами вагою понад 7,5 тонни, тоді як на інших напрямках передбачено рух меншими вантажівками в обох напрямках.

Нагадаємо, 20 лютого польські фермери планують повністю заблокувати усі пункти пропуску на польсько-українському кордоні.

Напередодні польські селяни на кордоні з Україною почали блокувати проїзд пасажирських автобусів. Раніше вони намагалися перекрити залізничну колію на станції "Дорогуськ".

Віцепрем'єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков провів термінові перемовини з головою Бюро нацбезпеки Польщі Яцеком Сєвєрой щодо неприпустимості блокади кордону, зокрема, пасажирського транспорту.

Польща
кордон
Україна
прикордонники
автомобіль
черги
ДПСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

6 лютого 2024

06:10 Деякі пенсіонери отримають надбавки до 570 грн — категорії громадян

Актуальне по темі