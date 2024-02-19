Полная блокада границы с Украиной — пограничники отреагировали на намерение поляков

Протест поляков на границе. Фото: Jakub Orzechowski/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко прокомментировал намерения польских фермеров полностью заблокировать границу с Украиной. По его словам, сейчас пограничники не располагают информацией о полной блокаде.

Об этом Андрей Демченко сказал в эфире телемарафона.

Полная блокада польско-украинской границы

По состоянию на сегодняшний день заблокированными остаются шесть из девяти пунктов пропуска.

"От польских пограничников мы не получали информацию о том, что будут заблокированы и другие направления. Но надо учитывать, что на границе с Польшей функционирует девять направлений, шесть из которых на данный момент являются заблокированными или где движение значительно затруднено для грузовых транспортных средств. При том, что среди этих шести — четыре являются крупнейшими пунктами пропуска через которые могут пересекать границу грузовики весом более 7,5 тонны", — рассказал Демченко.

По его словам, три направления, которые остаются, имеют свои особенности.

Спикер отметил, что на некоторых маршрутах могут происходить пересечения границы пустыми грузовыми транспортными средствами весом более 7,5 тонны, тогда как на других направлениях предусмотрено движение меньшими грузовиками в обоих направлениях.

Напомним, 20 февраля польские фермеры планируют полностью заблокировать все пункты пропуска на польско-украинской границе.

Накануне польские крестьяне на границе с Украиной начали блокировать проезд пассажирских автобусов. Ранее они пытались перекрыть железнодорожные пути на станции "Дорогуск".

Вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков провел срочные переговоры с главой Бюро нацбезопасности Польши Яцеком Северой о недопустимости блокады границы, в частности, пассажирского транспорта.