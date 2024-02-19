Блокада кордону — в ‎Укрзалізниці‎ розповіли, чи працює сполучення з Польщею

Люди біля потягу. Фото: Укрзалізниця

Станом на понеділок, 19 лютого, залізничне сполучення з Польщею здійснюється у штатному режимі. Пасажирські та вантажні поїзди курсують без ускладнень.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Залізничне сполучення між Польщею та Україною

Наразі Укрзалізниця уважно стежить за ситуацією на кордоні з Польщею та здійснює взаємодію з прикордонниками, а також з посольствами, Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури і Міністерством закордонних справ.

"Укрзалізниця наголошує на неприпустимості блокування руху залізничного транспорту. Вважаємо подібні дії протестувальників обурливими, зважаючи на історію партнерських та економічних відносин між нашими країнами. Крім того, такі дії негативно впливають на забезпечення обороноздатності України та безпеку кордонів ЄС від російського агресора", — йдеться у повідомленні.

В Укрзалізниці зазначили, що 18 лютого польські протестувальники заблокували рух пасажирського поїзда №119 Київ — Хелм, в якому перебувало 260 пасажирів. Багато з людей мали подальші пересадки та перельоти. Після втручання поліції та залізничників поїзд було розблоковано, він продовжив рух.

Нагадаємо, 20 лютого польські фермери планують повністю заблокувати усі пункти пропуску на польсько-українському кордоні.

Напередодні польські селяни на кордоні з Україною почали блокувати проїзд пасажирських автобусів. Раніше вони намагалися перекрити залізничну колію на станції "Дорогуськ".

Віцепрем'єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков провів термінові перемовини з головою Бюро нацбезпеки Польщі Яцеком Сєвєрой щодо неприпустимості блокади кордону, зокрема, пасажирського транспорту.