Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Блокада кордону — в ‎Укрзалізниці‎ розповіли, чи працює сполучення з Польщею arrow

Блокада кордону — в ‎Укрзалізниці‎ розповіли, чи працює сполучення з Польщею

19 лютого 2024 14:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Блокада кордону — в ‎Укрзалізниці‎ розповіли, чи працює сполучення з Польщею
Люди біля потягу. Фото: Укрзалізниця
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Станом на понеділок, 19 лютого, залізничне сполучення з Польщею здійснюється у штатному режимі. Пасажирські та вантажні поїзди курсують без ускладнень.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Залізничне сполучення між Польщею та Україною

Наразі Укрзалізниця уважно стежить за ситуацією на кордоні з Польщею та здійснює взаємодію з прикордонниками, а також з посольствами, Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури і Міністерством закордонних справ.

"Укрзалізниця наголошує на неприпустимості блокування руху залізничного транспорту. Вважаємо подібні дії протестувальників обурливими, зважаючи на історію партнерських та економічних відносин між нашими країнами. Крім того, такі дії негативно впливають на забезпечення обороноздатності України та безпеку кордонів ЄС від російського агресора", — йдеться у повідомленні.

В Укрзалізниці зазначили, що 18 лютого польські протестувальники заблокували рух пасажирського поїзда №119 Київ — Хелм, в якому перебувало 260 пасажирів. Багато з людей мали  подальші пересадки та перельоти. Після втручання поліції та залізничників поїзд було розблоковано, він продовжив рух.

Нагадаємо, 20 лютого польські фермери планують повністю заблокувати усі пункти пропуску на польсько-українському кордоні.

Напередодні польські селяни на кордоні з Україною почали блокувати проїзд пасажирських автобусів. Раніше вони намагалися перекрити залізничну колію на станції "Дорогуськ".

Віцепрем'єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков провів термінові перемовини з головою Бюро нацбезпеки Польщі Яцеком Сєвєрой щодо неприпустимості блокади кордону, зокрема, пасажирського транспорту.

Польща
кордон
Укрзалізниця
Україна
поїзди

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

6 лютого 2024

06:10 Деякі пенсіонери отримають надбавки до 570 грн — категорії громадян

Актуальне по темі