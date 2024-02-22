Блокада границы — Кулеба провел встречу с чиновниками Польши
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в четверг, 22 февраля, прибыл с визитом в Польшу, где обсудил ситуацию на границе с представителем польского правительства Павлом Грашем и главой комиссии внешних отношений Сейма Павлом Ковалем.
О результатах переговоров украинский политик написал в Twitter.
Кулеба обсудил в Польше ситуацию на фронте
"В Варшаве имел откровенный разговор с главой кабинета премьер-министра Польши Павлом Грашем и главой комиссии по иностранным делам Сейма Павлом Ковалем", — пишет политик.
Кулеба заявил, что обсуждение длилось более часа. Он добавил, что оба правительства нацелены на решение проблемных вопросов. Однако некоторые договоренности переговоры принесли.
"Благодарен за решения, которые позволят беспрепятственно доставлять в Украину военные и гуманитарные грузы", — заключает глава МИД, и добавляет, что обсудил с чиновниками дальнейшие совместные усилия по увеличению объемов военной помощи от Польши.
Напомним, сегодня премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что пограничные переходы из Украины, участки автомобильных и железнодорожных дорог внесут в перечень объектов критической инфраструктуры для разрешения пропускать военную и гуманитарную помощь.
В то же время глава правительства Польши подчеркнул, что правительства Польши и Украины планируют провести встречу 28 марта по урегулированию этого вопроса.
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