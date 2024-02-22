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Блокада границы — Кулеба провел встречу с чиновниками Польши

22 февраля 2024 17:14
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Блокада границы — Кулеба провел встречу с чиновниками Польши
Дмитрий Кулеба на встрече с Павелом Ковалем и Павелом Грашем. Фото: Twitter Дмитрия Кулебы
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в четверг, 22 февраля, прибыл с визитом в Польшу, где обсудил ситуацию на границе с представителем польского правительства Павлом Грашем и главой комиссии внешних отношений Сейма Павлом Ковалем.

О результатах переговоров украинский политик написал в Twitter.

Кулеба обсудил в Польше ситуацию на фронте

"В Варшаве имел откровенный разговор с главой кабинета премьер-министра Польши Павлом Грашем и главой комиссии по иностранным делам Сейма Павлом Ковалем", — пишет политик.

Блокада границы - Кулеба провел встречу с чиновниками Польши
Пост Кулебы. Источник: Twitter

Кулеба заявил, что обсуждение длилось более часа. Он добавил, что оба правительства нацелены на решение проблемных вопросов. Однако некоторые договоренности переговоры принесли.

"Благодарен за решения, которые позволят беспрепятственно доставлять в Украину военные и гуманитарные грузы", — заключает глава МИД, и добавляет, что обсудил с чиновниками дальнейшие совместные усилия по увеличению объемов военной помощи от Польши.

Напомним, сегодня премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что пограничные переходы из Украины, участки автомобильных и железнодорожных дорог внесут в перечень объектов критической инфраструктуры для разрешения пропускать военную и гуманитарную помощь.

В то же время глава правительства Польши подчеркнул, что правительства Польши и Украины планируют провести встречу 28 марта по урегулированию этого вопроса.

Дмитрий Кулеба
Польша
граница
Украина
забастовка
блокада

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