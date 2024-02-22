Блокада границы — Кулеба провел встречу с чиновниками Польши

Дмитрий Кулеба на встрече с Павелом Ковалем и Павелом Грашем. Фото: Twitter Дмитрия Кулебы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в четверг, 22 февраля, прибыл с визитом в Польшу, где обсудил ситуацию на границе с представителем польского правительства Павлом Грашем и главой комиссии внешних отношений Сейма Павлом Ковалем.

О результатах переговоров украинский политик написал в Twitter.

Кулеба обсудил в Польше ситуацию на фронте

"В Варшаве имел откровенный разговор с главой кабинета премьер-министра Польши Павлом Грашем и главой комиссии по иностранным делам Сейма Павлом Ковалем", — пишет политик.

Пост Кулебы. Источник: Twitter

Кулеба заявил, что обсуждение длилось более часа. Он добавил, что оба правительства нацелены на решение проблемных вопросов. Однако некоторые договоренности переговоры принесли.

"Благодарен за решения, которые позволят беспрепятственно доставлять в Украину военные и гуманитарные грузы", — заключает глава МИД, и добавляет, что обсудил с чиновниками дальнейшие совместные усилия по увеличению объемов военной помощи от Польши.

Напомним, сегодня премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что пограничные переходы из Украины, участки автомобильных и железнодорожных дорог внесут в перечень объектов критической инфраструктуры для разрешения пропускать военную и гуманитарную помощь.

В то же время глава правительства Польши подчеркнул, что правительства Польши и Украины планируют провести встречу 28 марта по урегулированию этого вопроса.