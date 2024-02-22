Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Блокада кордону — Кулеба провів зустріч з урядовцями Польщі arrow

Блокада кордону — Кулеба провів зустріч з урядовцями Польщі

22 лютого 2024 17:14
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Блокада кордону — Кулеба провів зустріч з урядовцями Польщі
Дмитро Кулеба на зустрічі з Павелом Ковалем та Павелом Грашем. Фото: Twitter Дмитра Кулеби
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у четвер, 22 лютого, прибув з візитом до Польщі, де обговорив ситуацію на кордоні з речником польського уряду Павлем Грашем та головою комісії зовнішніх відносин Сейму Павлем Ковалем. 

Про результати переговорів український політик написав у Twitter.

Кулеба обговорив у Польщі ситуацію на фронті

"У Варшаві мав відверту розмову з керівником кабінету прем’єр-міністра Польщі Павлем Грашем та головою комісії у закордонних справах Сейму Павлем Ковалем", — пише політик. 

Блокада кордону — Кулеба провів зустріч з урядовцями Польщі
Допис Кулеби. Джерело: Twitter

Кулеба заявив, що обговорення тривало понад годину. Він додав, що обидва уряди націлені на розв'язання проблемних питань. Однак певні домовленості переговори принесли.

"Вдячний за рішення, які дозволять безперешкодно доставляти в Україну військові та гуманітарні вантажі", — підсумовує голова МЗС, та додає, що обговорив з урядовцями подальші спільні зусилля про збільшення обсягів військової допомоги від Польщі.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що прикордонні переходи з Україною, ділянки автомобільних і залізничних доріг внесуть до переліку об'єктів критичної інфраструктури для дозволу пропускати військову та гуманітарну допомогу.

Водночас голова уряду Польщі наголосив, що уряди Польщі та України планують провести зустріч 28 березня щодо врегулювання цього питання.

Дмитро Кулеба
Польща
кордон
Україна
страйк
блокада

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

9 лютого 2024

18:53 Дідусь голови МЗС Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

9 лютого 2024
Новина з відео

06:52 Плануєте висаджувати туї біля будинку — експерти відповіли, чи варто це робити

10 лютого 2024

22:58 Українка з рекордними балами потрапила до фіналу нацвідбору Швеції на Євробачення

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

Актуальне по темі