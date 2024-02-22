Блокада кордону — Кулеба провів зустріч з урядовцями Польщі

Дмитро Кулеба на зустрічі з Павелом Ковалем та Павелом Грашем. Фото: Twitter Дмитра Кулеби

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у четвер, 22 лютого, прибув з візитом до Польщі, де обговорив ситуацію на кордоні з речником польського уряду Павлем Грашем та головою комісії зовнішніх відносин Сейму Павлем Ковалем.

Про результати переговорів український політик написав у Twitter.

Кулеба обговорив у Польщі ситуацію на фронті

"У Варшаві мав відверту розмову з керівником кабінету прем’єр-міністра Польщі Павлем Грашем та головою комісії у закордонних справах Сейму Павлем Ковалем", — пише політик.

Допис Кулеби. Джерело: Twitter

Кулеба заявив, що обговорення тривало понад годину. Він додав, що обидва уряди націлені на розв'язання проблемних питань. Однак певні домовленості переговори принесли.

"Вдячний за рішення, які дозволять безперешкодно доставляти в Україну військові та гуманітарні вантажі", — підсумовує голова МЗС, та додає, що обговорив з урядовцями подальші спільні зусилля про збільшення обсягів військової допомоги від Польщі.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що прикордонні переходи з Україною, ділянки автомобільних і залізничних доріг внесуть до переліку об'єктів критичної інфраструктури для дозволу пропускати військову та гуманітарну допомогу.

Водночас голова уряду Польщі наголосив, що уряди Польщі та України планують провести зустріч 28 березня щодо врегулювання цього питання.