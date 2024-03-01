Бюджетний "гелик" — сколько стоило элитное авто Торохтия, которое он задекларировал на 10 тис. грн

Немецкий внедорожник Mercedes-Benz G400 Stronger Than Time. Фото иллюстративное: Mercedes-Benz-Украина

Нардеп политгруппы "За Будущее" Богдан Торохтий с женой Алиной Левченко внесли в декларацию за 2022-й элитный внедорожник Mercedes-Benz Gelendewagen 400 в 2020 году выпуска. Стоимость автомобиля составляет 153 тысячи долларов, тогда как в декларации указанная стоимость внедорожника — 10 тысяч гривен.

Об этом говорится в спецсюжете Bihus.info.

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Как выяснили журналисты издания, внедорожник был оформлен на Левченко к концу июля 2022-го года. С этого времени она неоднократно показывала немецкий автомобиль в сети Instagram. Салон машины свидетельствует о том, что супруги владеют спецмоделью Stronger Than Time, которая была выпущена в 40-летний юбилей модели Gelendewagen.

Салон Mercedes-Benz Gelendewagen Stronger Than Time. Источник: Mercedes-Benz-Украина

Указанная в декларации стоимость автомобиля на момент его покупки составляет 10 тысяч гривен или по тогдашнему курсу — 273,7 долларов.

До покупки внедорожника в течение июня-июля 2022 года, машина имела номера КА7000ОО. До нее эти же номера имел ряд автомобилей автодилера Art Motors. После оформления немецкого авто на Левченко, номера КА7000ОО получил другой внедорожник, который тоже впоследствии был продан дилером.

Ценник автомобиля на странице ArtMotors. Источник: Bihus.info

На странице дилера в Instagram от 29 июня 2022 действительно было объявление о продаже идентичного автомобиля. Объявленная стоимость внедорожника — 153 тысячи долларов. По информации сервиса "АвтоНомера", в ноябре 2022 года машину выставили на продажу за 169,5 тысяч долларов.

В то же время, в декларациях нардепа и его супруги указаны доходы от продажи движимого имущества в размере 6.5 млн грн, что совпадает с курсом валют за декабрь 2022 года, когда немецкое авто переоформили на нового владельца.

Напомним, по декларации главы Хозяйственного суда Киева Вадима Босого, его безработная дочь купила квартиру за 200 тысяч долларов , а экс-дружина приобрела трехкомнатную квартиру в элитном ЖК за 400 тысяч долларов.

Следователь из Днепропетровской области Валентин Серединский задекларировал на свою жену электрокар Tesla Model Y 2022 года с указанной стоимостью в 10 тысяч гривен, тогда как стоит авто на вторичном рынке 30 тысяч долларов.