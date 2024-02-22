Хто з депутатів володіє найбільшими земельними ділянками — рейтинг

Верховна Рада України. Фото: ВРУ

У Верховній Раді є народні депутати, які володіють земельними ділянками площею як невеликі міста. Інформацію про статки вони внесли у декларації.

Звітність депутатів вивчило видання NV.

Рейтинг землевласників серед нардепів

У ТОП-10 сім місць займають представники фракції "Слуга народу".

Рейтинг землевласників серед нардепів. Фото: NV

Місце № 1: депутат Микола Кириченко від "Слуги народу"

Микола Кириченко має заслужено зайняте місце найбільшого власника земель серед усіх депутатів. В його декларації за 2022 рік зазначено власність на 522 земельні ділянки, п'ять з яких було придбано у 2022 році. Крім того, він має ще одну земельну ділянку у спільній власності та дві земельні ділянки, що перебувають у власності його дружини.

Загальна площа усіх ділянок, яка належала родині Кириченків, складає 1600 га.

Усі земельні ділянки, що перебували у власності Кириченка та його дружини, розташовані у селах Харківської області. Найбільша кількість ділянок, а саме 129, знаходиться у селі Богуславці.

Місце № 2: Максим Гузенко від "Слуги народу"

Колишній підприємець разом зі своєю дружиною Ганною Почепинець та сином опинився на другій сходинці рейтингу. За даними на 2022 рік, його родина володіла 88 земельними ділянками загальною площею у 196 га та ще й користувалася землями на 25,8 га для сільськогосподарських потреб.

Родина володіла та використовувала земельні ділянки у Сумській області, з найбільшою кількістю (14) у селі Червлене.

Місце № 3: Павло Халімон від "Слуги народу"

Він відомий через низку корупційних скандалів. Зокрема, на початку 2023 року журналіст "УП" Михайло Ткач оприлюднив розслідування, в якому стверджувалося, що Халімон під час повномасштабної війни придбав маєток на елітному столичному Печерську за зниженою у п'ять разів вартістю, оформивши його на свою партнерку Анастасію Котеленець.

Хоча Халімон не зареєстрований як власник маєтку, журналісти багаторазово помічали його, а також саму Котеленець разом із дитиною в цьому будинку.

Згідно з декларацією нардепа, у 2021 році Котеленець придбала 45 земельних ділянок, у 2022-му — ще одну, а сам Халімон — сім.

Усього пара володіла 57 ділянками на площі 126,6 гектара.

Сам нардеп мав десять земельних ділянок у селі Піддубівка та одну — у Заїзді на Чернігівщині.

Котеленець володіла однією земельною ділянкою у Києві та 45 ділянками у Піддубівці Чернігівської області.

Місце № 4: Ірина Кормишкіна (Аллахвердієва) від "Слуги народу"

Нардепка разом зі своїм обранцем депутатом Миколаївської облради Юрієм Кормишкіним посіли четверте місце в рейтингу найбільших землевласників.

Згідно з декларацією депутатки, пара мала 66 земельних ділянок загальною площею у 115 гектарів, 35 з яких були придбані Юрієм Кормишкіним у 2022 році.

Сама Кормишкіна володіла двома ділянками — у Миколаєві та селі Лимани Миколаївської області.

Її партнер, у свою чергу, мав десятки ділянок у Миколаївській області:

у Миколаєві - дві;

у Калинівці - 26;

у Воскресенському — 35;

у Червоній Долині — одну.

Крім того, Юрій Кормишкін орендував п'ять земельних ділянок у Новопетрівцях, три — у Киселівці та ще дві — у Калинівці на Миколаївщині.

Крім земельних ділянок, Кормишкін мав різну нерухомість в Миколаєві та області.

Місце № 5: Олег Тарасов від "Слуги народу"

Депутат виявився не лише фігурантом переліку "королів нерухомості": він володів ще й 34 земельними ділянками на 99,2 га.

Зокрема, нардеп мав п'ять ділянок у Києві, а також по одній у селах Українка та Синяку Київської області.

Окрім того, Тарасов володів рядом ділянок у Кіровоградській області: 19 у селі Суботці, п'ять в Новоолександрівці та по одній у Новгородці, Соколівському та Знам’янці Другій.

Також він орендував чотири земельні ділянки в Новгородці.

Місце № 6: Віталій Борт від "ОПЗЖ"

Нардеп потрапив до ТОП-10 найбільших землевласників завдяки володінню своєю дружиною, адже подружжя мали земельні ділянки загальною площею 73 гектари.

Ольга, володіла 12 земельними ділянками у селі Новопавлівка Дніпропетровської області, а сам депутат мав одну ділянку у селі Бабах-Тарама Донецької області.

Місце № 7: Роман Мулик від "Слуги народу"

Мулик разом з дружиною Оленою мав у власності 36 земельних ділянок загальною площею 65,3 гектара.

Найбільша частина землі, належної Муликам, розташована в Київській області: 19 ділянок у Крушинці, вісім у Новосілках, по три у Діброві та Хотянівці. Крім того, вони мали одну ділянку в Івано-Франківську.

Водночас його дружина володіла однією земельною ділянкою у Драгомирчанах Івано-Франківської області.

Місце № 8: Сергій Мандзій від "Слуги народу"

У 2022 році Сергій Мандзій разом з дружиною Іриною володів 39 земельними ділянками загальною площею майже 56,4 гектара.

Усі ці земельні ділянки подружжя розташовані у Хмельницькій області. Сам депутат мав 20 земділянок у селі Крупець, вісім — у Малиничах, п'ять — у Цвітосі та одну — у Ставичанах. Дружина Мандзія Ірина володіла двома ділянками у Давидківцях та по одній у Хмельницькому, Водичці та Малиничах.

Місце № 9: Іван Чайківський від групи "За майбутнє"

Іван Чайківський разом із родиною, включаючи дружину Тетяну та дочку Катерину, за даними його депутатської декларації на 2022 рік, володіли земельними ділянками площею 55,9 гектара. Зазначено, що з цієї кількості земельних ділянок сім'ї 30 були придбані в 2022 році.

Сам депутат мав лише одну земельну ділянку у селі Настасів Тернопільської області.

Дружина володіла земельними ділянками як у Тернопільській області, так і на Хмельниччині, тоді як донька мала власні земельні ділянки виключно у Тернопільській області.

Місце № 10: Юрій Бойко від "ОПЗЖ"

Навіть при тому, що нардеп у 2022 році мав всього лише дві земельні ділянки, одну у селі Гнідин на Київщині та іншу у селі Діброва на Донеччині, його ім'я потрапило у рейтинг завдяки власності його дружини Віри. Вона володіла 27 земельними ділянками на Київщині: 17 у селі Копилів, п'ять у Гнідині, дві у Вишеньках та одну в Івановичах. Крім того, вона орендувала ще дві ділянки у Вишеньках.

Загальна площа всіх земельних ділянок, що належали Бойку та його дружині, становила 55,2 гектара.

Нагадаємо, глава Господарського суду Києва Вадим Босий оновив інформацію у своїй електронній декларації. Судячи із декларації, його безробітна донька купила квартиру за 200 тисяч доларів, а колишня дружина придбала трикімнатну квартиру в елітному ЖК за 400 тисяч доларів.

Також заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області Валентин Серединський задекларував право користування автівкою дружини Tesla Model Y 2022 року. Вартість він вказав — 10 тисяч гривень.