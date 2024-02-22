Кто из депутатов владеет самыми большими земельными участками — рейтинг

Верховная рада Украины. Фото: ВРУ

В Верховной Раде есть народные депутаты, владеющие земельными участками площадью как небольшие города. Информацию о состоянии они внесли в декларации.

Отчетность депутатов изучило издание NV.

Рейтинг землевладельцев среди нардепов

В ТОП-10 семь мест занимают представители фракции "Слуга народа".

Рейтинг землевладельцев среди нардепов. Фото: NV

Место №1: депутат Николай Кириченко от "Слуги народа"

Николай Кириченко имеет заслуженно занятое место крупнейшего владельца земель среди всех депутатов. В его декларации за 2022 год указана собственность на 522 земельных участка, пять из которых были приобретены в 2022 году. Кроме того, он имеет еще один земельный участок в общей собственности и два земельных участка, находящихся в собственности его жены.

Общая площадь всех участков, принадлежавшая семье Кириченко, составляет 1600 га.

Все находившиеся в собственности Кириченко и его жены земельные участки расположены в селах Харьковской области. Наибольшее количество участков, а именно 129, находится в селе Богуславцы.

Место №2: Максим Гузенко от "Слуги народа"

Бывший предприниматель вместе со своей женой Анной Почепинец и сыном оказался на второй ступеньке рейтинга. По данным на 2022 год, его семья владела 88 земельными участками общей площадью в 196 га и еще и пользовалась землями на 25,8 га для сельскохозяйственных нужд.

Семья владела и использовала земельные участки в Сумской области, с наибольшим количеством (14) в селе Червлене.

Место №3: Павел Халимон от "Слуги народа"

Он известен из-за ряда коррупционных скандалов. В частности, в начале 2023 года журналист "УП" Михаил Ткач обнародовал расследование, в котором утверждалось, что Халимон во время полномасштабной войны приобрел поместье на элитном столичном Печерске по пониженной в пять раз стоимости, оформив его на свою партнершу Анастасию Котеленец.

Хотя Халимон не зарегистрирован как владелец имения, журналисты многократно замечали его, а также саму Котеленец вместе с ребенком в этом доме.

Согласно декларации нардепа, в 2021 году Котеленец приобрела 45 земельных участков, в 2022-м — еще одну, а сам Халимон — семь.

Всего пара владела 57 участками на площади 126,6 гектара.

Сам нардеп имел десять земельных участков в селе Поддубовка и один — в Заезде на Черниговщине.

Котеленец владела одним земельным участком в Киеве и 45 участками в Поддубовке Черниговской области.

Место №4: Ирина Кормышкина (Аллахвердиева) от "Слуги народа"

Нардеп вместе со своим избранником депутатом Николаевского облсовета Юрием Кормышкиным заняли четвертое место в рейтинге крупнейших землевладельцев.

Согласно декларации депутата, пара имела 66 земельных участков общей площадью в 115 гектаров, 35 из которых были приобретены Юрием Кормышкиным в 2022 году.

Сама Кормышкина владела двумя участками — в Николаеве и селе Лиманы Николаевской области.

Ее партнер, в свою очередь, имел десятки участков в Николаевской области:

в Николаеве — две;

в Калиновке — 26;

в Воскресенском — 35;

в Червоной Долине — одну.

Кроме того, Юрий Кормышкин арендовал пять земельных участков в Новопетровцах, три — в Киселевке и еще два — в Калиновке Николаевской области.

Кроме земельных участков, у Кормышкина была разная недвижимость в Николаеве и области.

Место №5: Олег Тарасов от "Слуги народа"

Депутат оказался не только фигурантом перечня "королей недвижимости": он владел еще и 34 земельными участками на 99,2 га.

В частности, у нардепа было пять участков в Киеве, а также по одному в селах Украинка и Синяка Киевской области.

Кроме того, Тарасов владел рядом участков в Кировоградской области: 19 в селе Суботцы, пять в Новоалександровке и по одному в Новгородке, Соколовском и Знаменке Второй.

Также он арендовал четыре земельных участка в Новгородке.

Место №6: Виталий Борт от "ОПЗЖ"

Нардеп попал в ТОП-10 крупнейших землевладельцев благодаря владению своей женой, ведь у супругов были земельные участки общей площадью 73 гектара.

Ольга владела 12 земельными участками в селе Новопавловка Днепропетровской области, а сам депутат имел один участок в селе Бабах-Тарама Донецкой области.

Место №7: Роман Мулик от "Слуги народа"

Мулик вместе с женой Еленой имел в собственности 36 земельных участков общей площадью 65,3 гектара.

Наибольшая часть земли, принадлежащей Муликам, расположена в Киевской области: 19 участков в Крушинке, восемь в Новоселках, по три в Диброве и Хотяновке. Кроме того, они имели один участок в Ивано-Франковске.

В то же время его жена владела одним земельным участком в Драгомирчанах Ивано-Франковской области.

Место №8: Сергей Мандзий от "Слуги народа"

В 2022 году Сергей Мандзий вместе с женой Ириной владел 39 земельными участками общей площадью около 56,4 гектара.

Все эти земельные участки супругов расположены в Хмельницкой области. У самого депутата было 20 земучастков в селе Крупец, восемь — в Малиничах, пять — в Цвитосе и один — в Ставичанах. Жена Мандзия Ирина владела двумя участками в Давыдковцах и по одному в Хмельницком, Водичке и Малиничах.

Место №9: Иван Чайковский от группы "За будущее"

Иван Чайковский вместе с семьей, включая жену Татьяну и дочь Екатерину, по данным его депутатской декларации на 2022 год, владели земельными участками площадью 55,9 гектара. Отмечено, что из этого количества земельных участков семьи 30 были приобретены в 2022 году.

У самого депутата был только один земельный участок в селе Настасов Тернопольской области.

Жена владела земельными участками как в Тернопольской области, так и в Хмельницкой области, тогда как дочь имела собственные земельные участки исключительно в Тернопольской области.

Место №10: Юрий Бойко от "ОПЗЖ"

Даже при том, что нардеп в 2022 году имел всего лишь два земельных участка, один в селе Гнедин Киевской области и другой в селе Диброва Донецкой области, его имя попало в рейтинг благодаря собственности его жены Веры. Она владела 27 земельными участками в Киевской области: 17 в селе Копылов, пять в Гнедине, два в Вишенках и один в Ивановичах. Кроме того, она арендовала еще два участка в Вишенках.

Общая площадь всех земельных участков, принадлежавших Бойко и его супруге, составляла 55,2 гектара.

Напомним, глава Хозяйственного суда Киева Вадим Босой обновил информацию в своей электронной декларации. Судя по декларации, его безработная дочь купила квартиру за 200 тысяч долларов, а бывшая жена приобрела трехкомнатную квартиру в элитном ЖК за 400 тысяч долларов.

Также заместитель начальника отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Днепропетровской области Валентин Серединский задекларировал право пользования авто женой Tesla Model Y 2022 года. Стоимость он указал — 10 тысяч гривен.