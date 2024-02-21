Слідчий з Дніпра пояснив, як придбав дружині Tesla за 10 тисяч гривень

Tesla Model Y 2022 року. Фото: TeslaPark

Заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області Валентин Серединський задекларував право користування автівкою дружини Tesla Model Y 2022 року. Вартість він вказав — 10 тисяч гривень.

Про це повідомило "Слідство.Інфо" у середу, 21 лютого.

Автомобіль Tesla за 10 тисяч гривень

Дружина Серединського придбала Tesla Model Y 2022 року випуску за 10 тисяч гривень.

Журналісти зателефонували Анні, яка сказала, що не знає про заповнення чоловіком декларацій та не розуміє, чому там вказана вартість 10 тисяч гривень. Вона не повідомила справжню вартість.

Анна Серединська. Фото: "Слідство.Інфо"

Журналісти також поспілкувалися з Валентом Серединським. Він заявив, що сума в 10 тисяч гривень за автомобіль вказана в договорі купівлі-продажу. Чоловік відмовився поділитися контактами продавця та запропонував пошукати такі ціни на майданчику онлайн-оголошень для продажу автівок.

"Хто шукає — той знаходить", — сказав Серединський.

Він наголосив, що запитання не до нього, а до оцінювача транспортного засобу.

Зазначимо, Tesla Model Y 2022 року випуску на вторинному ринку коштує від 30 тисяч доларів.

Нагадаємо, у Податковому комітеті Верховної Ради України оприлюднили підсумки декларування доходів, отриманих громадянами у 2022 році. Як свідчать дані, у перший рік повномасштабної війни кількість мільйонерів продовжила зростати.

Також після оприлюднення декларацій у січні 2024 року стало відомо, що депутати України володіють значною кількістю об'єктів нерухомості, а саме — квартирами, житловими будинками та домоволодіннями. З'ясувалося, що деякі народні обранці мають десятки квартир, а дехто навіть задекларував житло за кордоном.