Следователь из Днепра объяснил, как приобрел жене Tesla за 10 тысяч гривен

Tesla Model Y в 2022 году. Фото: TeslaPark

Заместитель начальника отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Днепропетровской области Валентин Серединский задекларировал право пользования авто женой Tesla Model Y 2022 года. Стоимость он указал — 10 тысяч гривен.

Об этом сообщило "Следствие.Инфо" в среду, 21 февраля.

Автомобиль Tesla за 10 тысяч гривен

Жена Серединского приобрела Tesla Model Y 2022 выпуска за 10 тысяч гривен.

Журналисты позвонили по телефону Анне, которая сказала, что не знает о заполнении мужем деклараций и не понимает, почему там указана стоимость 10 тысяч гривен. Она не сообщила настоящую стоимость.

Анна Серединская. Фото: "Следствие.Инфо"

Журналисты также пообщались с Валентом Серединским. Он заявил, что сумма в 10 тысяч гривен за автомобиль указана в договоре купли-продажи. Мужчина отказался поделиться контактами продавца и предложил поискать такие цены на площадке онлайн-объявлений для продажи автомобилей.

"Кто ищет — тот находит", — сказал Серединский.

Он подчеркнул, что вопрос не к нему, а к оценщику транспортного средства.

Отметим, Tesla Model Y 2022 года выпуска на вторичном рынке стоит от 30 тысяч долларов.

Напомним, в Налоговом комитете Верховной Рады Украины обнародовали итоги декларирования доходов, полученных гражданами в 2022 году. Как свидетельствуют данные, в первый год полномасштабной войны количество миллионеров продолжило расти.

Также после обнародования деклараций в январе 2024 стало известно, что депутаты Украины владеют значительным количеством объектов недвижимости, а именно — квартирами, жилыми домами и домовладениями. Выяснилось, что некоторые народные избранники имеют десятки квартир, а некоторые даже задекларировали жилье за границей.