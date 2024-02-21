Безробітна дочка глави Господарського суду Києва купила квартиру за 200 тис. доларів

Глава Господарського суду Києва Вадим Босий. Фото: sud.ua

Глава Господарського суду Києва Вадим Босий оновив інформацію у своїй електронній декларації. Судячи із декларації, його безробітна донька купила квартиру за 200 тисяч доларів, а колишня дружина придбала трикімнатну квартиру в елітному ЖК за 400 тисяч доларів.

Про це повідомляє видання Stopcor у середу, 21 лютого.

Декларація Вадима Босого

За останній звітний рік зарплата Вадима Босого на посаді голови Господарського суду Києва, включаючи відпускні та лікарняні, становила понад 1,3 мільйона гривень, що еквівалентно приблизно 112 тисячам гривень на місяць.

За даними на 2022 рік, стан рахунків та готівки Босого значно збільшився, перевищивши 2 мільйони гривень та майже 25 тисяч доларів. У цей період до звіту повернулася інформація про його дружину, з якою, як стверджувалося у ЗМІ, його розлучили.

2023 року Вадим Босий придбав за 500 тисяч гривень дорогоцінний карабін Cadex CDX-40 Shadow калібру 375 CheyTac через компанію "ЄВРОПА АРМ СПОРТ".

Нагадаємо, у Податковому комітеті Верховної Ради оприлюднили підсумки декларування доходів, отриманих громадянами у 2022 році. Як свідчать дані, у перший рік повномасштабної війни кількість мільйонерів продовжила зростати.

Раніше мер Києва Віталій Кличко переїхав із центру столиці до заміського будинку у стилі альпійського шале, розташованого у Лютежі Вишгородського району Київської області.