Безработная дочь главы Хозяйственного суда Киева купила квартиру за 200 тыс. долларов

Глава Хозяйственного суда Киева Вадим Босый. Фото: sud.ua

Глава Хозяйственного суда Киева Вадим Босый обновил информацию в своей электронной декларации. Судя по декларации, его безработная дочь купила квартиру за 200 тысяч долларов, а бывшая жена приобрела трехкомнатную квартиру в элитном ЖК за 400 тысяч долларов.

Об этом сообщает издание Stopcor в среду, 21 февраля.

Декларация Вадима Босого

За последний отчетный год зарплата Вадима Босого на посту главы Хозяйственного суда Киева, включая отпускные и больничные, составила более 1,3 миллиона гривен, что эквивалентно приблизительно 112 тысячам гривен в месяц.

По данным на 2022 год, состояние счетов и наличных средств Босого значительно увеличилось, превысив 2 миллиона гривен и почти 25 тысяч долларов. В этот период в отчет вернулась информация о его жене, с которой, как утверждалось в СМИ, он был разведен.

В 2023 году Вадим Босой приобрел за 500 тысяч гривен драгоценный карабин Cadex CDX-40 Shadow калибра 375 CheyTac через компанию "ЕВРОПА АРМ СПОРТ".

Напомним, в Налоговом комитете Верховной Рады обнародовали итоги декларирования доходов, полученных гражданами в 2022 году. Как свидетельствуют данные, в первый год полномасштабной войны количество миллионеров продолжило расти.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко переехал из центра столицы в загородный дом в стиле альпийского шале, расположенного в Лютеже Вышгородского района Киевской области.