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Бюджетний "гелік" — скільки коштувало елітне авто Торохтія, яке він задекларував на 10 тис. грн

1 березня 2024 21:47
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Бюджетний "гелік" — скільки коштувало елітне авто Торохтія, яке він задекларував на 10 тис. грн
Німецький позашляховик Mercedes-Benz G400 Stronger Than Time. Фото ілюстративне: Mercedes-Benz-Україна
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Нардеп політгрупи "За Майбутнє" Богдан Торохтій з дружиною Аліною Левченко внесли у декларацію за 2022-й рік елітний позашляховик Mercedes-Benz Gelendewagen 400 2020 року випуску. Вартість автівки складає 153 тисячі доларів, тоді як у декларації зазначена вартість позашляховика — 10 тисяч гривень.

Про це йдеться у спецсюжеті Bihus.info.

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Як з'ясували журналісти видання, позашляховик було оформлено на Левченко під кінець липня 2022-го року. Відтоді вона неодноразово показувала німецький автомобіль у мережі Instagram. Салон машини свідчить про те, що подружжя володіє спецмоделлю Stronger Than Time, яка була випущена у 40-річний ювілей моделі Gelendewagen.

"Копійчаний німець" — нардеп Торохтій задекларував елітний позашляховик за 10 тисяч гривень
Салон Mercedes-Benz Gelendewagen Stronger Than Time. Джерело: Mercedes-Benz-Україна

Вказана в декларації вартість автомобіля на момент його купівлі складає 10 тисяч гривень, або за тодішнім курсом — 273,7 доларів. 

До купівлі позашляховика протягом червня-липня 2022 року, машина мала номери КА7000ОО. До неї ці ж номери мала низка автомобілів автодилера Art Motors. Після оформлення німецького авто на Левченко, номери КА7000ОО отримав інший позашляховик, який теж згодом був проданий дилером.

"Копійчаний німець" — нардеп Торохтій задекларував елітний позашляховик за 10 тисяч гривень
Цінник автомобіля на сторінці ArtMotors. Джерело: Bihus.info

На сторінці дилера в Instagram від 29 червня 2022 року дійсно було оголошення про продаж ідентичного автомобіля. Оголошена вартість позашляховика — 153 тисячі доларів. За інформацією сервісу "АвтоНомера", у листопаді 2022 року машину виставили на продаж за 169,5 тисячі доларів.

Водночас в деклараціях нардепа та його дружини вказано доходи від продажу рухомого майна у розмірі 6.5 млн грн, що збігається з курсом валют за грудень 2022 року, коли німецьке авто переоформили на нового власника.

Нагадаємо, за декларацією глави Господарського суду Києва Вадима Босого, його безробітна донька купила квартиру за 200 тисяч доларів, а ексдружина придбала трикімнатну квартиру в елітному ЖК за 400 тисяч доларів.

А слідчий з Дніпропетровської області Валентин Серединський задекларував на свою дружину електрокар Tesla Model Y 2022 року зі вказаною вартістю у 10 тисяч гривень, тоді як коштує авто на вторинному ринку 30 тисяч доларів. 

декларація
авто
Україна
нардепи
розслідування

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