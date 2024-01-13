Безуглая объяснила, почему удалила несколько своих последних сообщений в Facebook

Народный депутат Марьяна Безуглая. Фото: Facebook политического деятеля

Народный депутат Марьяна Безугла рассказала о сообщениях, которые она удалила со своей страницы в Facebook. По ее словам, она изъяла со своей страницы три публикации.

Об этом политический деятель сообщила в Facebook.

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Первое сообщение, которое удалила Безуглая, было о вечере в комитете, где никого не было в 16:00.

"У нардепов много деятельности за пределами своих кабинетов, так что это не было корректно и вызвало возмущение всех членов комитета", — объяснила она.

Вторым удаленным постом стала публикация о ребенке коллеги Безуглой Алексея Мовчана, который умер от болезни.

"Я хотела выразить соболезнования и показать, что у нардепов такие же человеческие трагедии, но коллеги очень негативно среагировали. Хотя отец расписал историю своего новорожденного в деталях и публично", — добавила нардеп.

Также она решила удалить сообщение о нардепе Романе Лозинском, который, по ее словам, был единственным из ее коллег, кто мобилизовался и находился в штате воинской части.

"На самом деле он не демобилизовался, а перешел на тыловую должность и теперь может уделять больше времени парламенту. Роман потерял нескольких своих друзей, участвовал в боях и точно один из лучших в парламенте, по моему скромному мнению; так что пост был не совсем корректным сравнительно с тем, сколько действительно "ряженых" у нас есть", — добавила Безуглая.

Скриншот сообщения из Facebook Марьяны Безуглой

Напомним, недавно народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что выходит из фракции и партии "Слуги народа". Уже 12 января в Верховной Раде официально приняли ее заявления по увольнению.

Также украинское издание "РБК-Украина" сообщало, что в Раде все же приняли решение об освобождении Марьяны Безуглой от должности заместителя председателя Комитета по нацбезопасности и обороне Украины. Также во время одного из совещаний в Офисе Президента прозвучала инициатива об увольнении и главы комитета Александра Завитневича, который имеет конфликты с нардепом.