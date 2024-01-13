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Безуглу буде звільнено з посади заступника голови комітету з оборони, — ЗМІ

13 січня 2024 21:04
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Безуглу буде звільнено з посади заступника голови комітету з оборони, — ЗМІ
Народний депутат Мар'яна Безугла. Фото: Facebook-сторінка політичної діячки
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Раді все ж прийняли рішення щодо звільнення Мар'яни Безуглої з посади заступника голови комітету з нацбезпеки та оборони України. Також під час однієї з нарад в Офісі Президента пролунала ініціатива про звільнення й голови комітету Олександра Завітневича, який має конфлікти з нардепкою.

Про це повідомляється у матеріалі РБК-Україна.

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Гальмування відставки Безуглої в ОП

За інформацією джерел видання, представники "Слуги народу" зазначають, що на цьому тижні постанову щодо звільнення Безуглої не було винесено до сесійної зали через позицію ОП.

"Хто б що не казав, а Мар'яну в ОП вважають своєю людиною. Тому й пригальмували її відставку. Умовно говорять так: багато меседжів, які з'являлися з боку Безуглої, з'являлися не за її власною ініціативою", — прокоментував один із депутатів "Слуги народу". 

В статті йдеться про те, що Офіс Президента не оцінив резонанс, який стався навколо історії з Безуглою. Співрозмовник видання наголосив, що Банкова не розуміє, через що очільник комітету Завітневич не зупинив розвиток конфлікту та не зміг його зупинити зсередини.

Щодо звільнення голови комітету

"Тому й на одній із нарад в ОП прозвучало таке: мовляв, якщо голова комітету не може навести лад усередині, то, може, Завітневича слід відправити у відставку разом із Безуглою? Хоча насправді я маю сумніви, що зверху дійсно хочуть відставки Завітневича", — зауважив один із членів фракції "СН".

В матеріалі йдеться про те, що в президентській партії вважають Завітневича своєю людиною, адже він займається вирішенням багатьох задач по лінії партії, серед яких і рівень місцевих осередків. Також він вирішує конфлікти між нардепами, мерами та іншими представниками "Слуги народу" на місцях. 

"Насправді це жахливо, що в Офісі, по суті, його ставлять в один ряд з Безуглою. Навіть якби і раптом поставили його зняття на голосування, то за це точно ніхто не проголосував би", — сказав один із депутатів "Слуги народу".

Чи прийняли рішення щодо Безуглої

Своєю чергою за інформацією одразу декількох джерел "РБК-Україна", у ВР стверджують, що станом на 12 січня рішення щодо Безуглої вже було прийнято. 

"Все-таки її відправлять у відставку, така домовленість вже є. Особливо після того, як через неї в середу було зірвано голосування. І після її цих заяв про вихід із фракції, партії тощо", — додав один із членів комітету. 

Також такі дані для видання підтвердили ще чотири представники парламенту. 

Нагадаємо, нещодавно народний депутат Мар'яна Безугла заявила, що виходить з фракції та партії "Слуги народу". Вже 12 січня у Верховній Раді офіційно прийняли її заяви щодо звільнення.

Офіс президента
Міноборони
скандал
Мар'яна Безугла
конфлікт

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