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Безуглая будет уволена с должности заместителя председателя комитета по обороне, — СМИ

13 января 2024 21:04
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Безуглая будет уволена с должности заместителя председателя комитета по обороне, — СМИ
Народный депутат Марьяна Безуглая. Фото: Facebook-страница политического деятеля
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Раде все же приняли решение об увольнении Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета по нацбезопасности и обороне Украины. Также во время одного из совещаний в Офисе Президента прозвучала инициатива об увольнении и главы комитета Александра Завитневича, который имеет конфликты с нардепкой.

Об этом сообщается в материале РБК-Украина.

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Торможение отставки Безуглой в ОП

По информации источников издания, представители "Слуги народа" отмечают, что на этой неделе постановление об увольнении Безуглой не было вынесено в сессионный зал из-за позиции ОП.

"Кто бы что ни говорил, а Марьяну в ОП считают своим человеком. Поэтому и притормозили ее отставку. Условно говорят так: многие появлявшиеся со стороны Безуглой месседжи появлялись не по ее собственной инициативе", — прокомментировал один из депутатов "Слуги народа".

В статье говорится, что Офис Президента не оценил резонанс, который произошел вокруг истории с Безуглой. Собеседник подчеркнул, что Банковая не понимает, из-за чего глава комитета Завитневич не остановил развитие конфликта и не смог его остановить изнутри.

Относительно увольнения главы комитета

"Поэтому и на одном из совещаний в ОП прозвучало следующее: мол, если глава комитета не может навести порядок внутри, то, может, Заветневича следует отправить в отставку вместе с Безуглой? Хотя на самом деле я сомневаюсь, что сверху действительно хотят отставки Завитневича", — заметил один из членов фракции "СН".

В материале говорится, что в президентской партии считают Завитневича своим человеком, ведь он занимается решением многих задач по линии партии, среди которых и уровень местных организаций. Также он решает конфликты между нардепами, мэрами и другими представителями "Слуги народа" на местах.

"На самом деле это ужасно, что в Офисе, по сути, его ставят в один ряд с Безуглой. Даже если бы и вдруг поставили его снятие на голосование, то за это точно никто не проголосовал бы", — сказал один из депутатов "Слуги народа".

Приняли ли решение относительно Безуглой

В свою очередь, по информации сразу нескольких источников "РБК-Украина", в ВР утверждают, что по состоянию на 12 января решение относительно Безуглой уже было принято.

"Все-таки ее отправят в отставку, такая договоренность уже есть. Особенно после того, как из-за нее в среду было сорвано голосование. И после ее этих заявлений о выходе из фракции, партии и т.д.", — добавил один из членов комитета.

Также такие данные для издания подтвердили еще четыре представителя парламента.

Напомним, недавно народный депутат Марьяна Безугла заявила, что выходит из фракции и партии "Слуги народа". Уже 12 января в Верховной Раде официально приняли ее заявления относительно увольнения.

Офис президента
Минобороны
скандал
Марьяна Безуглая
конфликт

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