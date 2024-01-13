Безугла пояснила, чому видалила декілька своїх останніх дописів у Facebook

Народний депутат Мар'яна Безугла. Фото: Facebook політичної діячки

Народний депутат Мар'яна Безугла розповіла про дописи, які вона видалила зі своєї сторінки у Facebook. За її словами, вона вилучила зі своєї сторінки три публікації.

Про це політична діячка повідомила у Facebook.

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Які публікації видалила Безугла

Перший допис, який видалила Безугла, був про вечір у комітеті, де нікого не було о 16:00.

"Нардепи мають багато діяльності за межами своїх кабінетів, тож це не було коректно і викликало обурення усіх членів комітету", — пояснила вона.

Другим видаленим дописом стала публікація про дитину колеги Безуглої Олексія Мовчана, яка померла від хвороби.

"Я хотіла виразити співчуття та показати, що нардепи мають такі ж людські трагедії, але колеги дуже негативно зреагували. Хоча батько розписав історію свого новонародженого в деталях і публічно", — додала нардепка.

Також вона вирішила видалити допис про нардепа Романа Лозинського, який, за її словами, був єдиним з її колег, хто мобілізувався та перебував у штаті військової частини.

"Насправді він не демобілізувався, а перейшов на тилову посаду і тепер може приділяти більше часу парламенту. Роман втратив кількох своїх друзів, брав участь в боях і точно один з кращих в парламенті, на мою скромну думку; так що пост був не зовсім коректним порівняно з тим, скільки дійсно "ряжених" у нас є", — додала Безугла.

Скриншот допису з Facebook Мар'яни Безуглої

Нагадаємо, нещодавно народний депутат Мар'яна Безугла заявила, що виходить з фракції та партії "Слуги народу". Вже 12 січня у Верховній Раді офіційно прийняли її заяви щодо звільнення.

Також українське видання "РБК-Україна" повідомляло, що у Раді все ж прийняли рішення щодо звільнення Мар'яни Безуглої з посади заступника голови Комітету з нацбезпеки та оборони України. Також під час однієї з нарад в Офісі Президента пролунала ініціатива про звільнення й голови комітету Олександра Завітневича, який має конфлікти з нардепкою.