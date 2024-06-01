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Бельгия не разрешает Украине использовать свое оружие для ударов по России

1 июня 2024 02:22
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Бельгия не позволяет Украине бить своим оружием по России — заявление премьер-министра страны
Истребитель F-16 в небе. Фото иллюстративное: mil.in.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Бельгия против того, чтобы Украина использовала ее оружие, в частности, истребители F-16 для ударов по территории России.

Об этом заявил Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо, пишет информагентство Belga.

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На прошлой неделе Бельгия подписала двустороннее соглашение о безопасности с Украиной. В рамках сотрудничества ВСУ получат от бельгийских союзников 30-ть истребителей F-16.

"Но соглашение очень четкое. Речь идет об истребителях, которые могут быть использованы украинцами на украинской территории. Это соглашение, которое мы заключили, и я хочу его соблюдать", — подчеркнул Александер Де Кроо.

По словам главы правительства Бельгии, главное для Украины сейчас, чтобы страны-партнеры гарантированно оказывали военную поддержку ВСУ.

"Существует огромная потребность в противовоздушной обороне. Боевые самолеты могут помочь в этом, но потребуются и другие вещи. Поэтому нам нужно подумать над тем, как мы можем предоставить более быстрое и качественное оборудование", — считает премьер-министр Бельгии.

Напомним, директор по Европе в Совете нацбезопасности США Майкл Карпентер заявил, что разрешение его страны атаковать американским оружием военные объекты России не касается ракет ATACMS.

Ранее мы писали, что Великобритания пока не дала конкретного ответа о праве наносить удары по России предоставленным оружием.

Россия
Бельгия
военная помощь
оружие
война
истребитель
ВСУ

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