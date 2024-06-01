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Бельгія не дозволяє Україні використовувати свою зброю для ударів по Росії

1 червня 2024 02:22
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Бельгія не дозволяє Україні бити своєю зброєю по Росії — заява прем'єр-міністр країни
Винищувач F-16 у небі. Фото ілюстративне: mil.in.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Бельгія проти того, аби Україна використовувала її зброю, зокрема, винищувачі F-16 для ударів по території Росії.

Про це заявив Прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо заявив, пише інформагентство Belga

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Минулого тижня Бельгія підписала двосторонню угоду про безпеку з Україною. В рамках співпраці ЗСУ отримають від бельгійських союзників 30-ть винищувачів F-16. 

"Але угода дуже чітка. Йдеться про винищувачі, які можуть бути використані українцями на українській території. Це угода, яку ми уклали, і я хочу її дотримуватися", — наголосив Александер Де Кроо.

За словами глави уряду Бельгії, головне для України зараз, аби країни-партнери гарантовано надавали військову підтримку ЗСУ. 

"Існує величезна потреба в протиповітряній обороні. Бойові літаки можуть допомогти в цьому, але будуть потрібні й інші речі. Тому нам треба подумати над тим, як ми можемо надати швидше і якісніше обладнання", — вважає прем'єр-міністр Бельгії.

Нагадаємо, директор з питань Європи в Раді нацбезпеки США Майкл Карпентер заявив, що дозвіл його країни атакувати американською зброєю військові об'єкти Росії не стосується ракет ATACMS. 

Раніше ми писали, що Велика Британія поки що не дала конкретної відповіді про право наносити удари по Росії наданою зброєю. 

Росія
Бельгія
військова допомога
зброя
війна
винищувач
ЗСУ

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