Бельгия даст 100 млн евро Украине на обслуживание F-16

Обслуживание истребителя F-16. Фото: dvidshub.net

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила об утверждении 25-го пакета помощи для Украины. Он предусматривает выделение 100 млн евро на обслуживание истребителей F-16.

Об этом Людивин Дедондер сообщила на своей странице в соцсети Х в пятницу, 29 марта.

Читайте также:

Новый пакет помощи Украине от Бельгии

"Совет утвердил 25-й пакет помощи Украине: 100 млн евро выделят на содержание и поддержку F16 в рамках международной коалиции F16", — отметила министр.

Скриншот сообщения со страницы в Х министра иностранных дел Бельгии Людивины Дедондер

Когда Украина получит истребители F-16

Как известно, коалиция истребителей — неформальная организация, созданная в мае 2023 года. В нее входят страны, участвующие в передаче многоцелевых истребителей западного образца для Украины.

Напомним, что Украина получит первые истребители F-16 уже летом 2024 года. В то же время известно, когда украинские пилоты завершат обучение.

Также мы сообщали, что генсек НАТО Йенс Столтенберг ответил, может ли Украина бить по России с помощью F-16.