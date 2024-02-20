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Столтенберг прокоментував передачу Україні F-16 та відповів, чи можна бити по Росії

20 лютого 2024 23:32
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Столтенберг прокоментував передачу Україні F-16 та відповів, чи можна бити по Росії
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що наразі не можна точно сказати, коли Україна отримає винищувачі F-16. За його словами, слід також врахувати готовність пілотів до польотів на них. 

Про це Єнс Столтенберг розповів в інтерв’ю Радіо Свобода в вівторок, 20 лютого.

Коли Україні дадуть F-16

"Неможливо точно сказати, коли, тому що це дилема. Ми всі хочемо, щоб F-16 були там (в Україні. — Ред.) якомога раніше. При цьому, звичайно, ефект від F-16 буде сильнішим і кращим, що більш навчені та підготовлені пілоти. І не лише пілоти, а й технічне обслуговування, персонал і всі системи підтримки, які мають бути в наявності…", — зазначив генсек.

За його словами, слід зважати на думку експертів щодо того, коли можна буде відправити F-16.

"Чим швидше, тим краще. Водночас це має бути ефективна зброя з добре підготовленими пілотами, з хорошими обслуговувальними системами в наявності в момент, коли ми надамо цей механізм Україні", — наголосив Столтенберг.

Удари по території РФ

У відповідь на питання щодо того, чи будуть обмеження не завдавати ударів по території РФ, посадовець заявив, що це вирішуватимуть партнери, що постачатимуть авіацію.

"У різних союзників — дещо різна політика щодо цього. Але загалом… це збройна агресія Росії проти України з грубим порушенням міжнародного права. А за національним законодавством Україна має право на самооборону. І це включає також завдавання ударів по законних військових цілях – російських військових цілях за межами України. Це міжнародне право", — додав генсек.

Винищувачі F-16 для України

Нагадаємо, Столтенберг заявив, що наразі Данія та Нідерланди проводять навчання українських пілотів на винищувачах F-16, після чого техніку доставлять в Україну.

Також ми повідомляли, що речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, коли до України прибудуть перші західні винищувачі F-16. Наразі триває підготовка інфраструктури до зберігання таких літаків, щоб запобігти руйнівним наслідкам внаслідок ворожих обстрілів. 

Додамо, що в середу, 14 лютого, відбулося вже 19-те засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". На ньому міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що його країна виділить Україні 44 млн доларів США на обслуговування багатоцільових винищувачів F-16.

НАТО
літак
військова допомога
Україна
військова техніка
Єнс Столтенберг
винищувач
допомога

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