Столтенберг прокомментировал передачу Украине F-16 и ответил, можно ли бить по России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пока нельзя точно сказать, когда Украина получит истребители F-16 . По его словам, следует также учесть готовность пилотов к полетам на них.

Об этом Йенс Столтенберг рассказал в интервью Радио Свобода во вторник, 20 февраля.

Когда Украине дадут F-16

"Невозможно точно сказать, когда, потому что это дилемма. Мы все хотим, чтобы F-16 были там (в Украине. — Ред.) как можно раньше. При этом, конечно, эффект от F-16 будет сильнее и лучше, что больше обучены и подготовлены пилоты. И не только пилоты, но и техническое обслуживание, персонал и все системы поддержки, которые должны быть в наличии…", — отметил генсек.

По его словам, следует учитывать мнение экспертов относительно того, когда можно будет отправить F-16.

"Чем быстрее, тем лучше. В то же время это должно быть эффективное оружие с хорошо подготовленными пилотами, с хорошими обслуживающими системами налицо в момент, когда мы предоставим этот механизм Украине", — подчеркнул Столтенберг.

Удары по территории РФ

В ответ на вопрос о том, будут ли ограничения не наносить удары по территории РФ, чиновник заявил, что это будут решать партнеры, которые будут поставлять авиацию.

"У разных союзников — несколько разная политика на этот счет. Но в целом… это вооруженная агрессия России против Украины с грубым нарушением международного права. А по национальному законодательству Украина имеет право на самооборону. И это включает также нанесение ударов по законным военным целям — российским военным целям за пределами Украины. Это международное право", — добавил генсек.

Истребители F-16 для Украины

Напомним, Столтенберг заявил, что в настоящее время Дания и Нидерланды проводят обучение украинских пилотов на истребителях F-16, после чего технику доставят в Украину.

Также мы сообщали, что спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, когда в Украину прибудут первые западные истребители F-16. В настоящее время идет подготовка инфраструктуры к хранению таких самолетов, чтобы предотвратить разрушительные последствия вследствие вражеских обстрелов.

Добавим, что в среду, 14 февраля, состоялось уже 19-е заседание контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". На нем министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что его страна выделит Украине 44 млн долларов США на обслуживание многоцелевых истребителей F-16.