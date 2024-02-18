Стало відомо, коли Україна отримає перші винищувачі F-16

Винищувач F-16 на посадці. Фото: US Air Force

Україна отримає перші винищувачі F-16 вже влітку 2024 року. Водночас українська влада розраховує, що 12 пілотів завершать навчання на винищувачах до кінця фінансового року.

Про це повідомляє видання Foreign Policy, посилаючись на заяви європейських лідерів у неділю, 18 лютого.

Винищувачі F-16 для України

Міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас на Мюнхенській конференції заявив, що Україна отримає винищувачі вже у червні.

"Думаю, що у червні ми побачимо винищувачі в Україні", — цитує видання слова міністра.

Інший європейський чиновник підтвердив ці часові межі, хоча його ім'я не було згадано.

Видання повідомляє, що українська влада сподівається, що пілоти завершать навчання на винищувачах до кінця фінансового року.

Що відомо про надання винищувачів F-16 Україні

21 травня 2023 року президент США Джо Байден дав зелене світло програмі навчання українських льотчиків на винищувачах F-16. У липні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив сподівання, що перші F-16 розпочнуть виконання польотів в українському повітряному просторі до кінця березня 2024 року.

Нідерланди обіцяють надати Україні 42 такі літаки, тоді як Норвегія також погодилася передати F-16, але кількість винищувачів поки не уточнена. Нідерланди планують передати Україні першу партію винищувачів 2024 року.

11 жовтня міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен повідомив, що перші F-16 можуть бути передані Україні вже у березні-квітні 2024 року.

Нагадаємо, Канада обіцяє виділити 44 млн доларів США на обслуговування багатоцільових винищувачів F-16. Цей внесок ґрунтується на раніше оголошеній підтримці Канадою Коаліції з підготовки винищувачів F-16 для українських ВПС.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що зараз Данія та Нідерланди проводять навчання українських пілотів на винищувачах F-16, після чого техніку доставлять до України.