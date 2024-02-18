Стало известно, когда Украина получит первые истребители F-16

Истребитель F-16 на посадке. Фото: U.S. Air Force

Украина получит первые истребители F-16 уже в летом 2024 года. В то же время украинские власти рассчитывают, что 12 пилотов завершат обучение на истребителях до конца финансового года.

Об этом сообщает издание Foreign Policy, ссылаясь на заявления европейских лидеров в воскресенье, 18 февраля.

Истребители F-16 для Украины

Министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас на Мюнхенской конференции заявил, что Украина получит истребители уже в июне.

"Думаю, что в июне мы увидим истребители в Украине", — цитирует издание слова министра.

Другой европейский чиновник подтвердил эти временные рамки, хотя его имя не было упомянуто.

Издание сообщает, что украинские власти надеются, что пилоты завершат обучение на истребителях до конца финансового года.

Что известно про предоставление истребителей F-16 Украине

21 мая 2023 года президент США Джо Байден дал зеленый свет программе обучения украинских летчиков на истребителях F-16. В июле министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду, что первые F-16 начнут выполнение полетов в украинском воздушном пространстве к концу марта 2024 года.

Нидерланды обещают предоставить Украине 42 таких самолета, в то время как Норвегия также согласилась передать F-16, но количество истребителей пока не уточнено. Нидерланды планируют передать Украине первую партию истребителей в 2024 году.

11 октября министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что первые F-16 могут быть переданы Украине уже в марте-апреле 2024 года.

Напомним, Канада обещает выделить 44 млн долларов США на обслуживание многоцелевых истребителей F-16. Этот вклад основан на ранее объявленной поддержке Канадой Коалиции по подготовке истребителей F-16 для украинских ВВС.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сейчас Дания и Нидерланды проводят обучение украинских пилотов на истребителях F-16, после чего технику доставят в Украину.