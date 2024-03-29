Бельгія дасть 100 млн євро Україні на обслуговування F-16
Міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер заявила про затвердження 25-го пакету допомоги для України. Він передбачає виділення 100 млн євро на обслуговування винищувачів F-16.
Про це Людивін Дедондер повідомила на своїй сторінці в соцмережі Х у п'ятницю, 29 березня.
Новий пакет допомоги Україні від Бельгії
"Рада затвердила 25-й пакет допомоги Україні: 100 млн євро виділять на утримання та підтримку F16 у рамках міжнародної коаліції F16", — зазначила міністерка.
Коли Україна отримає винищувачі F-16
Як відомо, коаліція винищувачів — неформальна організація, створена в травні 2023 року. До неї входять країни, що беруть участь у передачі багатоцільових винищувачів західного зразка для України.
Нагадаємо, що Україна отримає перші винищувачі F-16 вже влітку 2024 року. Водночас відомо, коли українські пілоти завершать навчання.
Також ми повідомляли, що генсек НАТО Єнс Столтенберг відповів, чи може Україна бити по Росії за допомогою F-16.
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