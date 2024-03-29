Бельгія дасть 100 млн євро Україні на обслуговування F-16

Обслуговування винищувача F-16. Фото: dvidshub.net

Міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер заявила про затвердження 25-го пакету допомоги для України. Він передбачає виділення 100 млн євро на обслуговування винищувачів F-16.

Про це Людивін Дедондер повідомила на своїй сторінці в соцмережі Х у п'ятницю, 29 березня.

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"Рада затвердила 25-й пакет допомоги Україні: 100 млн євро виділять на утримання та підтримку F16 у рамках міжнародної коаліції F16", — зазначила міністерка.

Скриншот повідомлення зі сторінки в Х міністерки закордонних справ Бельгії Людивіни Дедондер

Коли Україна отримає винищувачі F-16

Як відомо, коаліція винищувачів — неформальна організація, створена в травні 2023 року. До неї входять країни, що беруть участь у передачі багатоцільових винищувачів західного зразка для України.

Нагадаємо, що Україна отримає перші винищувачі F-16 вже влітку 2024 року. Водночас відомо, коли українські пілоти завершать навчання.

Також ми повідомляли, що генсек НАТО Єнс Столтенберг відповів, чи може Україна бити по Росії за допомогою F-16.