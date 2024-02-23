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Прем'єр-міністерка Данії назвала часові рамки, коли Україна отримає винищувачі F-16

23 лютого 2024 21:04
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Прем'єр-міністерка Данії назвала часові рамки, коли Україна отримає винищувачі F-16
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен. Фото: ОП
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Україна зможе отримати винищувачі F-16, від Данії вже до початку літа 2024 року. Затримки в наданні літаків пов'язані виключно з технічними проблемами.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заяву прем'єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен у Львові під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським в п'ятницю, 23 лютого.

Україна отримає F-16 навесні 2024 року

Фредеріксен висловила свою надію на те, що Україна вже навесні отримає літаки F-16, які їй надасть Данія у співпраці з Нідерландами, Бельгією та США.

"Ми всі дуже раді, що Данія збирається надати ці винищувачі у співпраці з Нідерландами, Бельгії та США. Це дуже потужна зброя… Я сподіваюсь, що нам вдасться найближчим часом, ще до літа, побачити F-16 в повітряному просторі України", — зауважила прем'єрка.

За її словами, винищувачі досі не надійшли до балансу українських Повітряних сил суто через технічні причини, на вирішення яких потрібен час.

"Єдина причина, чому ми затримуємося з передачею F-16 в Україну — це просто технічна причина, технічний момент. Бо потрібна серйозна інфраструктура для обслуговування цих винищувачів, а також навчання для F-16 набагато довше і триваліше, ніж для будь-яких інших систем зброї", — додала лідерка Данії.

Також вона акцентувала, що українські пілоти ще з літа 2023 року навчаються керувати F-16 у Данії і тренування, за її словами, проходять "дуже швидко і дуже добре".

Метте Фредеріксен та Володимир Зеленський
Метте Фредеріксен та Володимир Зеленський. Фото: Укрінформ

Зеленський наголосив, що Україна обов'язково отримає літаки F-16 від міжнародних партнерів, проте поступово.

"F-16 ми отримаємо в цьому році. Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен сказала, що частину першої партії винищувачів ми можемо отримати у найближчі місяці, літні. Так, ми отримуємо частину, згідно з нашою домовленістю", — підкреслив президент.

Глава держави додав, що до моменту надання винищувачів, в Україні вже будуть підготовлені пілоти, технічні команди та інфраструктура.

"Я бачив робочий план щодо отримання літаків, він розбитий на деякі півріччя. Але не можу вам більше казати, конкретніше", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, український лідер показав, як пілоти та персонал проходять навчання на винищувачах F-16 у Данії. Очікується, що ці літаки значно посилять захист неба. Водночас українська влада розраховує, що 12 пілотів завершать навчання на винищувачах до кінця фінансового року.

Також у Львові Зеленський та Фредеріксен підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Данією та Україною. Крім того, політики відвідали Личаківське кладовище та вшанували пам'ять загиблих українських захисників.

Володимир Зеленський
війна
Данія
військова допомога
Україна
літаки
винищувач
F-16

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