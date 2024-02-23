Премьер-министр Дании назвала временные рамки, когда Украина получит истребители F-16

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен. Фото: ОП

Украина сможет получить истребители F-16 от Дании уже до начала лета 2024 года. Задержки в предоставлении самолетов связаны исключительно с техническими проблемами.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен во Львове во время совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 23 февраля.

Украина получит F-16 весной 2024 года

Фредериксен выразила свою надежду, что Украина уже весной получит самолеты F-16, которые ей предоставит Дания в сотрудничестве с Нидерландами, Бельгией и США.

"Мы все очень рады, что Дания собирается предоставить эти истребители в сотрудничестве с Нидерландами, Бельгии и США. Это очень мощное оружие… Я надеюсь, что нам удастся в ближайшее время, еще до лета, увидеть F-16 в воздушном пространстве Украины", — заметила премьер.

По ее словам, истребители до сих пор не поступили на баланс украинских Воздушных сил сугубо по техническим причинам, на решение которых нужно время.

"Единственная причина, почему мы задерживаемся с передачей F-16 в Украину — это просто техническая причина, технический момент. Потому что нужна серьезная инфраструктура для обслуживания этих истребителей, а также обучение для F-16 гораздо дольше и продолжительнее, чем для любых других систем оружия", — добавила лидер Дании.

Также она акцентировала, что украинские пилоты еще с лета 2023 года учатся управлять F-16 в Дании и тренировки, по ее словам, проходят "очень быстро и очень хорошо".

Мэтте Фредериксен и Владимир Зеленский. Фото: Укринформ

Зеленский подчеркнул, что Украина обязательно получит самолеты F-16 от международных партнеров, однако постепенно.

"F-16 мы получим в этом году. Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен сказала, что часть первой партии истребителей мы можем получить в ближайшие месяцы, летние. Да, мы получаем часть, согласно нашей договоренности", — подчеркнул президент.

Глава государства добавил, что к моменту предоставления истребителей, в Украине уже будут подготовлены пилоты, технические команды и инфраструктура.

"Я видел рабочий план по получению самолетов, он разбит на некоторые полугодия. Но не могу вам больше сказать, конкретнее", — подытожил Зеленский.

Напомним, украинский лидер показал, как пилоты и персонал проходят обучение на истребителях F-16 в Дании. Ожидается, что эти самолеты значительно усилят защиту неба. В то же время украинские власти рассчитывают, что 12 пилотов завершат обучение на истребителях до конца финансового года.

Также во Львове Зеленский и Фредериксен подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку между Данией и Украиной. Кроме того, политики посетили Лычаковское кладбище и почтили память погибших украинских защитников.