Байден призвал немедленно принять решение о помощи Украине
Президент США Джо Байден призвал Палату представителей Конгресса срочно принять меры по решению Сената США принять законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на 95 миллиардов долларов.
Об этом говорится в его заявлении на сайте Белого дома сегодня, 13 февраля.
Байден просит конгрессменов принять решение о помощи Украине
"Мы не можем позволить себе больше ждать. Цена бездействия растет с каждым днем, особенно в Украине", — заявил он.
Байден подчеркнул, что у украинской армии заканчиваются боеприпасы, а американское лидерство уже "не имеет значения". Если решение о возможности "противостоять тиранам" не будет принято, Штаты столкнутся со значительными последствиями.
"Пора Палате представителей принять меры и немедленно отправить этот двухпартийный закон мне на стол, чтобы я мог подписать его", — говорится в заявлении президента страны.
Напомним, ранее американские сенаторы окончательно приняли законопроект о помощи Украине, в котором говорится также о поддержке Израиля и Тайваня.
Добавим, что Джо Байден уже критиковал деятельность Конгресса о задержке предоставления финансирования на помощь Украине, назвав такие действия конгрессменов "преступным бездействием".
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