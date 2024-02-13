Байден призвал немедленно принять решение о помощи Украине

Президент США Джо Байден. REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Джо Байден призвал Палату представителей Конгресса срочно принять меры по решению Сената США принять законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на 95 миллиардов долларов.

Об этом говорится в его заявлении на сайте Белого дома сегодня, 13 февраля.

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"Мы не можем позволить себе больше ждать. Цена бездействия растет с каждым днем, особенно в Украине", — заявил он.

Заявление Байдена. Источник: оф.сайт Белого дома

Байден подчеркнул, что у украинской армии заканчиваются боеприпасы, а американское лидерство уже "не имеет значения". Если решение о возможности "противостоять тиранам" не будет принято, Штаты столкнутся со значительными последствиями.

"Пора Палате представителей принять меры и немедленно отправить этот двухпартийный закон мне на стол, чтобы я мог подписать его", — говорится в заявлении президента страны.

Напомним, ранее американские сенаторы окончательно приняли законопроект о помощи Украине, в котором говорится также о поддержке Израиля и Тайваня.

Добавим, что Джо Байден уже критиковал деятельность Конгресса о задержке предоставления финансирования на помощь Украине, назвав такие действия конгрессменов "преступным бездействием".