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Байден закликав негайно ухвалити рішення про допомогу Україні

13 лютого 2024 19:19
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Ілля Рябінін
редактор
Байден закликав негайно ухвалити рішення про допомогу Україні
Президент США Джо Байден. REUTERS/Kevin Lamarque
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент США Джо Байден закликав Палату представників Конгресу терміново вжити заходів щодо рішення Сенату США ухвалити законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню на 95 мільярдів доларів. 

Про це йдеться у його заяві на сайті Білого дому сьогодні, 13 лютого. 

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"Ми не можемо дозволити собі більше чекати. Ціна бездіяльності зростає з кожним днем, особливо в Україні", — заявив він.

Байден закликав негайно ухвалити рішення про допомогу Україні
Заява Байдена. Джерело: оф.сайт Білого дому

Байден наголосив, що в української армії закінчуються боєприпаси, а американське лідерство вже "не має значення". Якщо рішення про можливість "протистояти тиранам" не буде ухвалено, Штати зіштовхнуться зі значними наслідками

"Настав час Палаті представників вжити заходів та негайно відправити цей двопартійний закон мені на стіл, щоб я міг підписати його", — сказано в заяві президента країни.

Нагадаємо, раніше американські сенатори остаточно ухвалили законопроєкт про допомогу Україні, у якому йдеться також про підтримку Ізраїля та Тайваню. 

Додамо, що Джо Байден вже критикував діяльність Конгресу про затримку надання фінансування на допомогу Україні, назвавши такі дії конгресменів "злочинною бездіяльністю".

Джо Байден
США
Ізраїль
Конгрес
Україна
Тайвань
Білий дім
законопроєкт

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