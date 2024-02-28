Байден прошел медицинский осмотр — какие результаты озвучили врачи
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден прошел плановый медосмотр в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Он заявил, что с его здоровьем все хорошо.
Об этом сообщает NBC News в среду, 28 февраля.
Медицинское освидетельствование Байдена
Лидер Штатов пошутил, что врачи считают, что он выглядит "слишком молодым".
"Ничего не изменилось по сравнению с прошлым годом. Все отлично", — подчеркнул он.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что она виделась с врачом Белого дома доктором Кевином О'Коннором после медосмотра Байдена.
"Он был доволен тем, как все прошло", — сказала Жан-Пьер.
Она отвергла вопрос о необходимости проведения когнитивного теста для Байдена, утверждая, что президенту он не нужен, и ссылаясь на мнение врача президента, а также невропатолога.
Белый дом ожидает, что будет обнародован письменный отчет о результатах обследования.
Отметим, что бывший президент США Дональд Трамп и республиканцы отмечали возраст Байдена во время предвыборной кампании. Они подвергали сомнению его способность продолжать исполнять обязанности.
Напомним, генпрокурор американского штата Западная Вирджиния Патрик Морриси призвал вице-президента США Камалу Харрис выдвинуть импичмент президенту страны Джо Байдену и признать его неспособным выполнять возложенные на него конституционные обязанности.
Ранее Байдена обвинили в неправильном пользовании секретными документами, якобы американский президент сознательно хранил и разглашал совершенно тайную информацию.
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