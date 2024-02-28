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Байден пройшов медичний огляд — які результати озвучили лікарі

28 лютого 2024 22:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Байден пройшов медичний огляд — які результати озвучили лікарі
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Leah Millis
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден пройшов плановий медогляд у Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда. Він заявив, що з його здоров'ям все добре.

Про це повідомляє NBC News у середу, 28 лютого.

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Лідер Штатів пожартував, що лікарі вважають, що він має "занадто молодий" вигляд.

"Нічого не змінилося порівняно з минулим роком. Все чудово", — наголосив він.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр повідомила, що вона бачилася з лікарем Білого дому доктором Кевіном О'Коннором після медогляду Байдена.

"Він був задоволений тим, як все пройшло", — сказала Жан-П'єр.

Вона відкинула питання про необхідність проведення когнітивного тесту для Байдена, стверджуючи, що президенту він не потрібен, і посилаючись на думку лікаря президента, а також невропатолога.

Наразі Білий дім очікує, що буде оприлюднено письмовий звіт про результати обстеження.

Зазначимо, що колишній президент США Дональд Трамп і республіканці наголошували на віці Байдена під час передвиборчої кампанії. Вони ставили під сумнів його здатність продовжувати виконувати обов'язки.

Нагадаємо, генпрокурор американського штату Західна Вірджинія Патрік Моррісі закликав віцепрезидентку США Камалу Гарріс висунути імпічмент президенту країни Джо Байдену та визнати його нездатним виконувати покладені на нього конституційні обов'язки.

Раніше Байдена звинуватили у неправильному користуванні секретними документами, буцімто, американський президент свідомо зберігав та розголошував цілком таємну інформацію.

Джо Байден
США
здоров'я
медики
президент

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