Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Байден приписал себе в политические достижения противостояние Украины агрессии РФ arrow

Байден приписал себе в политические достижения противостояние Украины агрессии РФ

20 августа 2024 11:33
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Джо Байден высказался об Украине на съезде Демократической партии
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Craig Hudson
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Президент США Джо Байден заявил, что противостояние Украины нападению России является одним из достижений в его политической карьере. Также он вспомнил о войне между Палестиной и Израилем и высказался о Дональде Трампе.

Об этом он заявил на съезде Демократической партии, как сообщает 20 августа Голос Америки.

Читайте также:

Съезд Демократической партии в США

Президент США Джо Байден во время своего выступления в обращении описал главные принципы и достижения своей политики . В частности, для Америки, по словам Байдена, удалось улучшить защиту среднего класса, развить инфраструктуру и производство микрочипов, увеличить количество рабочих мест и начать работу над снижением цен на рецептурные лекарства.

Также Джо Байден напомнил о работе над укреплением НАТО.

"Я провел почти 190 часов с моими партнерами главами государств в Европе, чтобы укрепить НАТО. Мы это сделали, мы объединили Европу, чего не было годами, добавив Швецию и Финляндию в НАТО", — сказал Джо Байден.

Не обошлось без критики: Байден вспомнил своего предшественника Трампа и заявил, что лидерство США в мире чрезвычайно важно, чтобы противостоять России и Китаю.

Что Байден сказал об Украине

Джо Байден, называя свои "победы" во время ведения политики, вспомнил также об Украине и добавил, что его преемница, Камала Гаррис, также ставит своей целью противостояние России.

"Мы никогда не склонимся перед Путиным. Путин думал, что захватит Киев за три дня. Три года спустя Украина еще свободна", — добавил Байден.

Также он вспомнил о недавнем обмене с Россией, в рамках которого удалось вернуть нескольких американцев домой, которых незаконно посадили в тюрьму власти Кремля.

Также важные новости дня по теме:

 

Джо Байден США война Дональд Трамп Украина

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:57 На Львовщине произошло ДТП — под колесами авто погибла 15-летняя девушка

12:54 Движение грузовиков на Одесчине запрещено — на дорогах введен тепловой режим

12:48 У чиновников Укрэнерго заоблачные зарплаты подскочили еще на 30% — детали

12:40 В ГПСУ заявили об изменении работы одного из пунктов пропуска на границе

12:34 Унижал ВСУ в пророссийских соцсетях — в Харьковской области будут судить мужчину

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

12:34 Отключения вечером неизбежны — в Укрэнерго заявили об ухудшении ситуации в энергосистеме

12:31 Ротань посоветовал Реброву игроков, которые усилят сборную Украины

12:26 В Воздушных силах показали, как отражали ночную атаку дронов

12:25 В Верховной Раде назвали три варианта реализации закона об экономическом бронировании

12:22 Документы по заказу уклонистов — в Одессе будут судить военнослужащего

12:57 На Львовщине произошло ДТП — под колесами авто погибла 15-летняя девушка

12:54 Движение грузовиков на Одесчине запрещено — на дорогах введен тепловой режим

12:48 У чиновников Укрэнерго заоблачные зарплаты подскочили еще на 30% — детали

12:40 В ГПСУ заявили об изменении работы одного из пунктов пропуска на границе

12:34 Унижал ВСУ в пророссийских соцсетях — в Харьковской области будут судить мужчину

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

12:34 Отключения вечером неизбежны — в Укрэнерго заявили об ухудшении ситуации в энергосистеме

12:31 Ротань посоветовал Реброву игроков, которые усилят сборную Украины

12:26 В Воздушных силах показали, как отражали ночную атаку дронов

12:25 В Верховной Раде назвали три варианта реализации закона об экономическом бронировании

12:22 Документы по заказу уклонистов — в Одессе будут судить военнослужащего

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

18 августа 2024
Эксклюзив

06:24 Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

Эксклюзив

06:17 Арбузный бум — как фермер из Херсона выращивает арбузы во Львовской области

16 августа 2024
Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

Text

12:13 Нардеп Фрис прокомментировал споры по поводу запрета УПЦ МП в Украине

Text

08:00 Возврат блекаутов по Украине и новый порядок отсрочки от мобилизации — эфир Ранок.LIVE

19 августа 2024
Text

23:47 Президент УСПП Кинах заявил, что коррупция в условиях войны должна рассматриваться как мародерство

Text

23:05 Дополнительная помощь для Украины и вооруженные нападения на беженцев — главные новости из Германии

Text

21:42 Эксперт заявил, что реальная стоимость жизни в Украине в 3-4 раза превышает прожиточный минимум

Text

17:50 Рада вносит изменения в правила мобилизации и новый шантаж от России — эфир Вечір.LIVE

Text

16:25 Эксперт дал новый прогноз по отключениях света зимой — сколько будут длиться

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

Text

16:00 Эксперт сказал, на сколько часов в день будут выключать свет

Text

14:01 Жданов заявил, что россияне не снимают подразделения с Донбасса для Курской области

Text

13:51 Как должно проходить возвращение военных в гражданскую жизнь — эксперт назвал ключевой вариант

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

16 августа 2024

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

8 августа 2024

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут