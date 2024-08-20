Джо Байден высказался об Украине на съезде Демократической партии

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Craig Hudson

Президент США Джо Байден заявил, что противостояние Украины нападению России является одним из достижений в его политической карьере. Также он вспомнил о войне между Палестиной и Израилем и высказался о Дональде Трампе.

Об этом он заявил на съезде Демократической партии, как сообщает 20 августа Голос Америки.

Читайте также:

Съезд Демократической партии в США

Президент США Джо Байден во время своего выступления в обращении описал главные принципы и достижения своей политики . В частности, для Америки, по словам Байдена, удалось улучшить защиту среднего класса, развить инфраструктуру и производство микрочипов, увеличить количество рабочих мест и начать работу над снижением цен на рецептурные лекарства.

Также Джо Байден напомнил о работе над укреплением НАТО.

"Я провел почти 190 часов с моими партнерами главами государств в Европе, чтобы укрепить НАТО. Мы это сделали, мы объединили Европу, чего не было годами, добавив Швецию и Финляндию в НАТО", — сказал Джо Байден.

Не обошлось без критики: Байден вспомнил своего предшественника Трампа и заявил, что лидерство США в мире чрезвычайно важно, чтобы противостоять России и Китаю.

Что Байден сказал об Украине

Джо Байден, называя свои "победы" во время ведения политики, вспомнил также об Украине и добавил, что его преемница, Камала Гаррис, также ставит своей целью противостояние России.

"Мы никогда не склонимся перед Путиным. Путин думал, что захватит Киев за три дня. Три года спустя Украина еще свободна", — добавил Байден.

Также он вспомнил о недавнем обмене с Россией, в рамках которого удалось вернуть нескольких американцев домой, которых незаконно посадили в тюрьму власти Кремля.