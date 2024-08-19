США не блокують використання Україною ракет Storm Shadow

Ракета Storm Shadow. Фото ілюстративне: MBDA

Білий дім спростував повідомлення про те, що Сполучені Штати блокують запит Великої Британії на використання Україною ракет Storm Shadow. При цьому наша держава має отримати дозвіл на використання цих ракет на території Росії від Великої Британії на Франції.

Про це The Telegraph повідомив представник адміністрації президента США Джо Байдена.

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Україна не може використовувати ракети Storm Shadow

Видання повідомляло 17 серпня, що США фактично перешкоджають Україні використовувати британські далекобійні ракети Storm Shadow. Однак посадовець з адміністрації президента Байдена заявив, що Вашингтон не отримував офіційного запиту від України на запуск ракет Storm Shadow по Росії який вимагав би використання деяких систем американського виробництва.

Згодом у Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що заборона на використання Storm Shadow на території Росії, яка була запроваджена попереднім консервативним урядом країни, залишиться в силі, і позиція Великої Британії "не змінилася".

Варто зазначити, що будь-яке використання Україною ракет Storm Shadow на території Росії вимагатиме згоди Великої Британії та Франції, які спільно розробили ці ракети, а також Сполучених Штатів.

США блокує запит по ракетах Storm Shadow

Заяві представника Білого дому передувала інформація від британського видання The Times, що Сполучені Штати понад місяць не відповідають на запит Великої Британії щодо дозволу Україні застосовувати ракети Storm Shadow по території Росії.

Зазначалося, що запит, надісланий до Вашингтона більше місяця тому, щоб дозволити запускати ракети Storm Shadow по Росії, все ще очікує відповіді.

"Вашингтон фактично блокує дозвіл Великої Британії Києву запускати ракети Storm Shadow всередині Росії на тлі побоювань адміністрації Байдена щодо ескалації війни в Україні", — писало видання.

Інше джерело в уряді Великої Британії підтвердило, що "все ще тривають дискусії щодо Storm Shadow із союзниками", а третє джерело, яке має відношення до оборонного відомства, описало це як "рутинний процес США".