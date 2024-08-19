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В Белом доме опровергли информацию, что США блокируют использование Украиной Storm Shadow

19 августа 2024 19:54
Дмитрий Галушка - Редактор
США не блокируют использование Украиной ракет Storm Shadow
Ракета Storm Shadow. Фото иллюстративное: MBDA
Дмитрий Галушка - Редактор

Белый дом опроверг сообщение о том, что Соединенные Штаты блокируют запрос Великобритании на использование Украиной ракет Storm Shadow. При этом наше государство должно получить разрешение на использование этих ракет на территории России от Великобритании до Франции.

Об этом The Telegraph сообщил представитель администрации президента США Джо Байдена.

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Издание сообщало 17 августа, что США фактически препятствуют Украине использовать британские дальнобойные ракеты Storm Shadow. Однако чиновник из администрации президента Байдена заявил, что Вашингтон не получал официального запроса от Украины на запуск ракет Storm Shadow по России, который потребовал бы использование некоторых систем американского производства.

Впоследствии в Министерстве обороны Великобритании заявили, что запрет на использование Storm Shadow на территории России, введенный предыдущим консервативным правительством страны, останется в силе, и позиция Великобритании "не изменилась".

Следует отметить, что любое использование Украиной ракет Storm Shadow на территории России потребует согласия Великобритании и Франции, совместно разработавших эти ракеты, а также Соединенных Штатов.

США блокирует запрос по ракетам Storm Shadow

Заявлению представителя Белого дома предшествовала информация от британского издания The Times, что Соединенные Штаты больше месяца не отвечают на запрос Великобритании относительно разрешения Украине применять ракеты Storm Shadow по территории России.

Отмечалось, что запрос, отправленный в Вашингтон более месяца назад, чтобы позволить запускать ракеты Storm Shadow по России, все еще ожидает ответа.

"Вашингтон фактически блокирует разрешение Великобритании Киеву запускать ракеты Storm Shadow внутри России на фоне опасений администрации Байдена по поводу эскалации войны в Украине", — писало издание.

Другой источник в правительстве Великобритании подтвердил, что "все еще продолжаются дискуссии по Storm Shadow с союзниками", а третий источник, имеющий отношение к оборонному ведомству, описал это как "рутинный процесс США".

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